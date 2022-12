Uno está o no con la paz, hay que salir del limbo: senador Velasco a Vargas Lleras

A propósito de la discusión entre en expresidente César Gaviria y el vicepresidente German Vargas Lleras, desde el partido Liberal el senador Luis Fernando Velasco hizo un llamado al vicepresidente a apoyar la paz, ya que "él fue elegido en una fórmula presidencial que buscaba este proceso con las Farc".

“Hacemos un llamado al vicepresidente a salir de limbo, los colombianos podemos estar o no estar de acuerdo con lo que se firmó La Habana, pero le queda muy mal al señor vicepresidente de la República estar y no estar a la vez con la paz. Me parece que es un debate que damos los ciudadanos. Yo soy muy respetuoso con aquellas personas que tienen fundadas razones para decir que no en el plebiscito, pero al vicepresidente si le queda mal salir a decir eso”.

El senador Velasco aseguró que lo que espera el vicepresidente Germán Vargas Lleras es agradar tanto al presidente y a los que apoyan el proceso, como a quienes tienen reparos con el acuerdo.

“Eso no es serio, y eso de ser vicepresidente, inaugurar carreteras, regalar casas y definir los acueductos de este país, evidencia los cálculos políticos del vicepresidente. Él tiene que recordar que fue elegido gracias a que millones de colombianos lo apoyamos en una fórmula que esencialmente buscaba entregarle el señor presidente de la República y a su Gobierno el mandato constitucional para intentar sacar adelante un proceso de paz con la guerrilla; el voto que se hizo fue para lograr lo que hoy se está logrando”, finalizó Velasco.