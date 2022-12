Uribismo recogerá firmas para promover referendo para modificar acuerdo con Farc

“Lo que hemos dicho es que el camino que nos queda es un referendo, de iniciativa popular, para poder defender los temas fundamentales que no están en el nuevo texto y que son la esencia de la movilización del 2 de octubre”, expresó.



Zuluaga dijo que el Congreso no puede sustituir, bajo ninguna circunstancia, lo que el pueblo rechazó en las urnas el pasado 2 de octubre.



“Ese supuesto nuevo acuerdo no incluye modificación en esos puntos considerados esenciales que no fueron aceptados por los colombianos. El Congreso no puede sustituir lo que el constituyente primario rechazó”, dijo.



En ese sentido, el excandidato presidencial argumentó que el Legislativo no representa los que votaron el NO o el SÍ.



“La composición de los que votamos el NO o el SÍ no la tiene el Congreso de la República”, indicó.



Zuluaga enfatizó en que debe haber un mecanismo de refrendación popular.



“El presidente decidió que fuera un plebiscito. Busquemos una refrendación popular que no sea una imposición de ninguno”, puntualizó.



Este miércoles, los líderes del NO convocaron a la ciudadanía a que se manifieste en las calles en contra de la refrendación del acuerdo con las Farc vía Congreso de la República.



“Invitamos a los ciudadanos a persistir en la lucha, que es por el futuro de la democracia (…) Estudiaremos en los próximos días un conjunto de acciones de apelación al pueblo en las calles y en los escenarios de la democracia”, dice un comunicado del Centro Democrático.