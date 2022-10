Valió la pena el canje por mi hermano Patrocino: Odín Sánchez

Odín Sánchez, excongresista liberado por el ELN, aseguró que valió la pena haber realizado el canje por su hermano Patrocinio, quien duran te más de dos años estuvo en poder del ELN.



El recién liberado señaló que durante mucho tiempo no supieron que grupo armado tenía en su poder a Patrocinio y que cuando lo pudieron establecer no dudó en ningún momento plantear el canje por su hermano.



“Valió la pena, Patrocinio es un buen hombre y mi familia una gran familia, así que valía la pena hacer cualquier cosa, no fue algo preparado pero existían algunas motivaciones porque existían 2 años y 8 meses sin verlo, no sabíamos de él y mi esposa me decía que si mis hermanas y yo íbamos a dejar pudrir en la selva”, señaló el exsenador.



Odín Sánchez confirmó que pese a que no se ha podido sentar con su familia para dialogar sobre el secuestro, tiene certeza de que ellos entregaron una suma de dinero al ELN para su liberación.



“Hablaban de millones de dólares, eso muestra lo difícil que es el Ejército de Liberación Nacional para negociar, empezamos a mostrarle el estado económico de la familia y empezaron ellos a enviar otro tipo de mensajes”, agregó.



Sobre su experiencia en la selva, indicó que se encontraba en un sitio de Colombia donde la radio era la única forma de estar informado, incluso, comparó su situación con la época del descubrimiento de América.



“Yo he acuñado una palabrita, estaba en el cuarto mundo, es algo sin descubrir, es algo como cuando no habían descubierto América, los indígenas viven en completo estado de aislamiento, de abandono, de manera que es lo que han llamado la Colombia profunda”, señaló Odín Sánchez.



“Del Chocó no sabíamos nada, se sabía del mundo exterior, de los acontecimientos nacionales e internacionales”, agregó.



Aprovechó para indicar que durante su secuestro lo trataron bien y le suministraron alimentos, además explicó como la fuerza pública estuvo a punto de cruzarse con sus secuestradores en plena selva del Chocó.



Por último envió un mensaje para que desde los diferentes sectores le apuesten al proceso de paz con las Farc y a los diálogos con el ELN.



“Todos los colombianos tenemos que apostarle a esos diálogos como hay que apostarle al proceso de paz con las Farc”, concluyó.



Publicidad