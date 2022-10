Yo no creo en un perdón gratis: Rigoberta Menchú

En diálogo con Blu Radio, la Premio Nobel Rigoberta Menchú, dijo que es inconcebible que en Colombia aún haya quienes se oponen a la paz.



La defensora de los derechos humanos indicó que es necesaria la implementación de los cuerdos y que estos se conviertan en políticas de estado para que se pueda lograr la paz.



“Yo no creo en un perdón gratis, en que venga un victimario y diga perdón como si hubiera empujado a alguien, tiene que ser más allá de eso, y el más allá de eso es la prevención del futuro, no se debe jamás permitir en el futuro la tortura, la desaparición forzada”, dijo Menchú.



Así mismo, indicó que quienes se oponen a la paz tienen algo que perder y aseguró que “Es monstruoso cuando alguien diga no a la paz y si a la guerra”.



Por último reiteró su llamado a la implementación urgente de lso acuerdos de paz.



Escuche en este audio más información sobre:



-A partir de hoy la donación de órganos en Colombia es obligatoria y en Bogotá los ciudadanos apoyan la medida.



-Hay expectativa por la llegada de los últimos miembros del frente 30 de las Farc a una de las zonas veredales de concentración en el Cauca. Desde muy temprano iniciaron el recorrido por el pacífico colombiano.



-La Corporación Autónoma Regional Del Atlántico y la Gobernación del Atlántico fueron sancionadas con el pago de una millonaria multa por el incumplimiento en el cuidado del complejo de humedales de tres municipios de la franja oriental del departamento.





-El expresidente peruano Alejandro Toledo negó rotundamente haber recibido dinero de la multinacional brasileña Odebrecht.



-Hoy los jugadores colombianos actuarán en las ligas del mundo, entre ellos Falcao García con el Mónaco que juega ante el Niza.