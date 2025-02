"Pedir bajas no hizo parte de la política": general (r) Mora ante la JEP

El general en retiro Jorge Enrique Mora fue comandante del Ejército hasta el 2002 y comandante de las Fuerzas Militares hasta el 2003.

Mora se presentó a una audiencia en la JEP como testigo en el juicio por falsos positivos contra el coronel (r) Hernán Mejía, quien comandó el Batallón La Popa, con sede en Valledupar, Cesar.

El testigo fue solicitado por la defensa de Mejía y en la audiencia de este jueves Mora respondió a algunas preguntas de la abogada Brenda Acosta, e hizo referencia a sus políticas mientras fue comandante del Ejército, asegurando que nunca usó la expresión “litros de sangre” frente a los comandantes de la institución.

“Nunca lo hice, se hablaba de los resultados operacionales, se daban instrucciones disciplinarias, se hablaba de temas que hayan ocurrido. Y no solamente sobre temas operacionales, el programa del comandante del Ejército se refería a tema de personal, de inteligencia, de logística y de órdenes; pero el hecho de pedir bajas no hizo parte de la política”, aseguró Mora.

El general (r) también dijo que mientras comandó el Ejército no recibió “quejas” sobre el coronel (r) Mejía.

“Hasta el 7 de agosto del 2002, que era mi responsabilidad de mando, yo no recibí ninguna queja con relación al coronel Mejía. En el año 2003 no me correspondía porque no tenía el mando del Ejército”, agregó el general (r) Mora.