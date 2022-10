Pedófilo irrumpió en reunión virtual de 6 niñas que hacían tareas en Bucaramanga

Seis niñas de Bucaramanga, con edades entre los 11 y 12 años, fueron víctimas y se enfrentaron a un pedófilo que irrumpió una reunión virtual para mostrar sus genitales y acosar a las menores de edad.

Claudia Amaris, madre de una de las niñas, relató esos minutos de terror que vivieron las menores.

“Ellas se reunieron en la plataforma Google Meet y un señor entró ahí. Eempezó a hablar con ellas, a pedirles que abrieran las cámaras. El señor les hablaba en inglés. Mi hija se asustó mucho y salió corriendo a contarme lo que estaba pasando, cuando llegué el hombre se había ido porque una de las niñas le dijo que qué le pasaba, que era un psicópata y eso lo amedrentó”, contó.

BLU Radio tuvo acceso a varios pantallazos que tomaron las niñas, en los que se evidencia que el hombre está sin camisa, alcanza a mostrar sus partes íntimas y hasta sostiene una conversación en inglés con las niñas, quienes lo enfrentan.

“Open cam, baby I am me and you only now, open cam please, baby… (Traducción: Prende la cámara, bebé, solo estamos tu y yo, prende la cámara por favor, bebé)”, insiste el pedófilo en el chat.

Una de las niñas le responde: “oye, estás loco, psicópata, eres un estúpido”.

Frente a esta grave denuncia, la Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que adelanta una investigación para identificar al pedófilo.

“De acuerdo a la denuncia que recibimos y a los pantallazos de ese mensaje, en este momento el caso fue asignado a la Fiscalía de Bucaramanga, hay que decir que con base en el procedimiento, la Fiscalía está a la espera de consulta de base de datos datos para solicitar la información de la aplicación Meet, que por ser del orden internacional, hay un procedimiento que se solicita a la empresa para establecer la conexión IP y buscar al presunto acosador”, dijo el brigadier general Luis García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Este es otro de los pantallazos

Las madres de las niñas pidieron a las plataformas de reuniones virtuales que extremen las medidas de seguridad.

“Son niños y están vulnerables en esas reuniones virtuales, qué está pasando, por fortuna a nuestras niñas les contamos sobre esos peligros y lo enfrentaron, pero qué pasará con los niños que se dejan intimidar”, sostuvo.

