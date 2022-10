Periodistas denuncian agresiones de Policía durante paro nacional

Las denuncias empezaron después de que las manifestaciones empezaran a llegar a la Plaza de Bolívar y, en medio de los enfrentamientos, varios periodistas fueron agredidos mientras hacían el cubrimiento.



En diálogo con Blu Radio, el periodista freelance para prensa internacional Gerald Bermúdez denunció que al llegar al centro de Bogotá a la altura de la Avenida Jiménez, un uniformado del Esmad le pegó con un ‘bolillazo’ a la cámara con la que estaba cubriendo la manifestación y luego fue agredido verbalmente.



“Le dije que era periodista, le mostré las acreditaciones que cargo, siempre las cargo visibles, de hecho tengo un parche grandísimo que dice prensa en cuatro idiomas y al momento de decirle: mire soy prensa ¡hey!, ¿qué le pasa?, la respuesta fue que yo era un hijo de... sapo y me dice que me va quitar la cámara, y me pegó una patada al momento de decirme eso”, explicó Bermúdez.

Gerald denunció que el uniformado tenía el número de identificación tapado con otra prenda y no cuenta con registros de la agresión, pues la cámara se dañó.



En el transcurso de la tarde se reportaron al menos cuatro periodistas agredidos en medio de los disturbios del paro en Bogotá, uno de ellos recibió un golpe en la cabeza con un bolillo cuando estaba tomando registros fotográficos en la Plaza de Bolívar.



Por su parte, Reporteros Sin Fronteras solicitó medidas inmediatas al Gobierno Nacional. A través de Twitter escribió:



#Colombia Constantes agresiones contra fotoperiodistas hoy, en Bogotá, demuestran un vacío en la formación a Policía sobre respeto a la libertad de prensa. ¿Qué medidas adoptará @mindefensa, @PGN_COL, @PoliciaColombia?

El Ministerio de Defensa informó que ya hubo comunicación con la Fundación para la Libertad de Prensa y solicitaron las identificaciones de los periodistas agredidos para iniciar el proceso de investigación.

La FLIP tuvo conocimiento de que varios periodistas que cubrían el Paro Nacional, en Bogotá, fueron víctimas de obstrucciones al trabajo periodístico y de agresiones físicas, por parte de integrantes del ESMAD. La FLIP está documentado estos casos. — FLIP (@FLIP_org) April 25, 2019