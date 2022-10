Periodistas perfilados por Ejército le piden explicaciones a Duque por seguimientos

A través de una carta titulada ‘¿Por qué nos vigilan?’, 34 periodistas víctimas del espionaje ilegal del Ejército Nacional, con el respaldo de otro centenar de colegas, le están pidiendo al presidente Iván Duque que resuelva ciertas preguntas tras la revelación de las actividades ilegales de esa institución, pues, a pesar de que se conoció la información, no comprenden el alcance de estas acciones.

"Si uno ve el reportaje de Semana y las reacciones del Gobierno, uno queda con muchas preguntas fundamentales, como que no se ha aclarado con qué propósito se hizo este perfilamiento y esta vigilancia, no se ha aclarado quiénes lo ordenaron y destinatarios de la información, pero sobre todo, qué medidas va a tomar el Gobierno más allá de que esto no se puede hacer", dijo Pedro Vaca, director de la Flip.

Asimismo, los periodistas objetivo de esos seguimientos ilegales exigen que se les entregue la información recolectada en los perfilamientos, recordando en el Día Internacional de la Libertad de Prensa al Gobierno Duque las obligaciones del Estado para garantizar el libre ejercicio del periodismo.