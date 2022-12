Personería dice no tener reporte de carteles mexicanos en Jamundí

Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que se denunciaba la presencia de “personas con acento mexicano” haciendo presencia en Jamundí. En la alerta, se habló de la presencia de carteles mexicanos en ese municipio.

BLU Radio logró confirmar que existen patrullajes de personas extrañas portando armas de largo alcance y luciendo prendas de color negro. Además del desfile de vehículos de alta gama y la realización de fiestas ostentosas en zona rural de la localidad.

A pesar de este panorama y de celebrar la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, el personero de Jamundí, Jorge Iván Mejía, dijo no tener reporte de carteles mexicanos en esa localidad.

“Yo hasta ahora no he encontrado ningún mexicano. Le he preguntado a las comunidades dónde están los mexicanos, no sé si es que están muy ocultos o qué. No tenemos certeza de que hay presencia de extranjeros”, afirmó Mejía.

Sin embargo, el funcionario le pidió al Gobierno Nacional la intervención para contrarrestar la siembra de coca en la parte alta del municipio, porque aún no se ha definido qué harán las personas que viven de los cultivos de uso ilícito, los mismos que se oponen a la erradicación forzosa.

En cinco corregimientos de Jamundí, entre ellos Puente Vélez y Villa Colombia, hay presencia de actores armados ilegales y es la misma zona donde actualmente proliferan los cultivos de coca.