Los mitos detrás de enfermedad que cada vez es más frecuente en las piernas

Pesadez, cansancio, calambres nocturnos y várices son síntomas que millones de colombianos han normalizado, sin saber que podrían estar relacionados con la Insuficiencia Venosa Crónica (IVC), una enfermedad circulatoria cada vez más frecuente. La desinformación y los mitos alrededor de esta condición han retrasado la consulta médica y la adopción de medidas preventivas, afectando la calidad de vida de quienes la padecen.

Uno de los mitos más comunes es creer que las várices son solo un problema estético. En realidad, son una señal de que la circulación no está funcionando adecuadamente y, si no se tratan, pueden derivar en dolor persistente, inflamación, calambres e incluso úlceras venosas. Ignorar estos síntomas implica permitir que la enfermedad avance silenciosamente.

También persiste la idea de que las medias de compresión son incómodas, poco atractivas o exclusivas de adultos mayores. Hoy, esa percepción empieza a cambiar. Existen opciones modernas, con diseños y materiales cómodos, pensadas para personas jóvenes y activas que pasan largas horas de pie o sentadas, como trabajadores de oficina, docentes o personal de salud.

Contrario a otro mito extendido, el ejercicio no empeora los síntomas de la insuficiencia venosa. Actividades como caminar, nadar o practicar yoga favorecen el retorno venoso y, combinadas con el uso de medias de compresión, ayudan a aliviar la sensación de pesadez en las piernas. Además, no todos los casos requieren cirugía: la prevención y el tratamiento temprano pueden marcar una gran diferencia.



“El mayor reto es cambiar la percepción cultural y dejar de normalizar el dolor”, explica Jorfre Pérez, director comercial de No-Varix en Colombia y Centroamérica. Informarse, romper mitos y asumir el autocuidado permite no solo mejorar la salud física, sino también recuperar la movilidad, la confianza y la libertad de movimiento.