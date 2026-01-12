Petro convoca Comisión Asesora para analizar relación con Estados Unidos y situación en Venezuela

El presidente Gustavo Petro convocó para el martes 13 de enero, a las 3:00 de la tarde, una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, integrada por expresidentes de la República y congresistas de la comisión de relaciones internacionales (segundas de Cámara de Representantes y Senado de la República).

El objetivo del encuentro será analizar los asuntos bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, así como la situación actual de Venezuela, después de la acción militar del Gobierno del presidente Donald Trump que permitió la captura de Nicolás Maduro, lo que provocó que en el vecino país haya un “gobierno interino”, aunque de la misma línea del régimen.

En la agenda se contempla que Petro intervendrá para liderar la reunión y presentar los temas de interés ante la comisión. Luego intervendrá la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, quien expondrá un informe preliminar sobre las acciones adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con estos temas.

El encuentro continuará con los comentarios, preguntas y recomendaciones de los miembros de la Comisión Asesora y finalizará con el cierre de la sesión.



Petro convoca comisión asesora

El expresidente Andrés Pastrana confirmó que no asistirá a la cita por encontrarse fuera del país. Señaló que esta reunión debería ser una oportunidad para rectificar la política del Gobierno frente a Estados Unidos en temas como los pactos de paz con el narcotráfico, los cultivos de coca y el respaldo al que calificó de “narcorégimen” y recordó que mantiene cientos de presos políticos.

Expresidente Andrés Pastrana no asistirá a comisión asesora

“Será esta, sin duda, la oportunidad para rectificar la política de su gobierno frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, y el apoyo al narco régimen de Venezuela que aún mantiene secuestrados a un número importante de presos políticos”, expresó el exmandatario.

El encuentro está previsto que se desarrolle en la Casa de Nariño y había sido sugerido por varias voces del mundo político; sin embargo, en los últimos años esta instancia no ha tenido éxito, debido a que la mayoría de los integrantes no asisten, por lo general, por las diferencias de fondo sobre los asuntos a debatir con el mandatario de turno.