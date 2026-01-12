En vivo
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
María Corina Machado

Petro convoca Comisión Asesora para analizar relación con Estados Unidos y situación en Venezuela

Petro convoca Comisión Asesora para analizar relación con Estados Unidos y situación en Venezuela

La sesión sería liderada por el presidente. El exmandatario Andrés Pastrana confirmó que no asistirá y le sugirió a Petro rectificar su política exterior.

