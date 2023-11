Petro a Corte sobre regalías: “Regala impuestos a gente poderosa y produce injusticia social”

El presidente, Gustavo Petro, se volvió a referir, en una clara crítica, a la decisión de la Corte Constitucional que, por considerar una vulneración de los principios de justicia y equidad tributaria, tumbó la prohibición para deducir regalías prevista en la reforma tributaria para las industrias extractivas.

La decisión se dio durante la sala plena del alto tribunal con seis votos a favor y dos en contra para declarar inexequible ese parágrafo de la reforma tributaria del Gobierno Petro. Los magistrados Natalia Ángel Cabo y Juan Carlos Cortes salvaron su voto.

A través de su cuenta X, anteriormente llamada Twitter, el mandatario aseguró que su “deber como colombiano en un país al que siempre lo han estafado en la venta de sus materias primas energéticas es decir lo que significa las regalías”.

“Las regalías no son un costo del empresario de petróleo. El petróleo es propiedad del pueblo colombiano. Cuando el Estado concede explotarlo a un particular, el estado se queda con una parte, precisamente porque el bien explotable es propiedad del pueblo: el petróleo”, explicó.

Y criticó que cuando la corte “vuelve el derecho del pueblo, una deducción del impuesto de renta del particular, le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social; vuelve inocuo el derecho del pueblo a su propiedad. Es una verdadera expropiación de un bien nacional que se convierte de facto en un bien particular, y no de cualquier particular: los particulares más poderosos del mundo”.

“Un verdadero retroceso hacia el fortalecimiento de la economía fósil, de la que la humanidad debe escapar para sobrevivir, y un debilitamiento del estado para hacer la transición energética” concluyó el mandatario.

Trino Petro

Vale la pena recordar que en las últimas horas, tan pronto se conoció la decisión del tribunal constitucional, el mandatario advirtió que "le toca al ministro de hacienda después de esta decisión que no puedo compartir recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público".

