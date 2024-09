Petro a enviada especial de EEUU sobre antisemitismo: “Alguien cruzó los cables mentales”

El Presidente Gustavo Petro le respondió a Deborah Lipstadt, enviada especial de Estados Unidos para el monitoreo y combate del antisemitismo, quien había cuestionado las recientes comparaciones del mandatario en su cuenta de X del conflicto entre Israel y Hamás con el holocausto nazi.

“El día de hoy, como bienvenida a los Estados Unidos, una señora que no conozco, me llamó antisemita por mi posición política en el mundo alrededor de detener el genocidio en Gaza. Como puede llamar esta señora genocida a quien se opone a esto. Algo está pasando, alguien cruzó los cables mentales, la lógica política, la racionalidad humana”, indicó el mandatario colombiano.

En esa misma línea, desde Chicago, el embajador de Colombia en Estados Unidos , Daniel García Peña, aseguró que pese a las diferencias y cruces de trinos de diplomáticos de EEUU y el presidente Petro por la postura del Gobierno sobre Israel, no hay crisis entre ambos países. Sin embargo, cuestionó el accionar de Benjamin Netanyahu y defendió los trinos del presidente Petro.

Recordemos que el presidente Gustavo Petro tiene un nuevo desencuentro con Estados Unidos por la posición sobre Israel, las comparaciones con el holocausto judío y las intervenciones contra la población civil en Gaza .

La más reciente respuesta del mandatario colombiano llegó a la crítica que hizo Deborah Lipstadt, enviada especial de los Estados Unidos para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo, a varios de sus trinos. La diplomática aseguró que la retórica continúa del presidente Gustavo Petro normaliza el antisemitismo, ante lo que el presidente respondió: “Yo no soy antisemita, no confunda y respete. No soy antijudío, creo en la libertad de cultos y si hubiera nacido en esa época hubiera dado mi vida en la resistencia armada contra los nazis”.