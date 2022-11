Petro confirma que ya se desembolsaron $2.1 billones para atender emergencia invernal

El presidente Gustavo Petro informó que ya se transfirieron $2,1 billones para mitigar las consecuencias de la temporada de lluvias que azota a varias regiones del país. Según el mandatario, las emergencias ya han dejado cerca de 300 muertos hasta el momento en todo el territorio nacional.

Dichos recursos están encaminados a atender alimentación, salud y zonas de reubicación de los colombianos afectados.

“Estamos en emergencia: se han destinado ya los recursos. El día de ayer hubo una transferencia que debe sumar $2,1 billones para atender lo urgente, que es comida, en primerísimo lugar; salud para las personas afectadas; lugares donde reubicarse en las zonas de inundación. Ya el año entrante tendremos la tarea de reconstruir vías, etc. Y algo que es fundamental, que tenía que ver con la prevención, que no se ha hecho en Colombia, que hoy podría generar, como sucede en Bogotá, que no haya víctimas”, sostuvo Petro.

El decreto 2113 que firmó el Gobierno y que permite el movimiento de recursos y se contempla también un programa de “empleo de emergencia” tras la declaratoria de desastre nacional. Petro señaló además, que el invierno es el más grave de los últimos 40 años.

“Y peor aún, la probabilidad es alta de que se extienda hasta el mes de febrero o marzo. Cualquier aguacero ya produce hoy o un deslizamiento o una inundación en cualquier parte del país”, indicó el mandatario.

El desembolso de los recursos se dio después del decreto de desastre nacional que le permite al Gobierno mover recursos para la atención de la emergencia en el país.

¿Hasta cuándo lloverá en Colombia?

Las lluvias se han incrementado este año por el fenómeno de la Niña. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dijo que hay un 50 % de probabilidades de que las lluvias se prolonguen hasta abril del año próximo.

