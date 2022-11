Cierre definitivo: cementerio de Piojó, Atlántico, podría ser declarado campo santo tras emergencia

La reciente emergencia ambiental que se registró en Piojó, Atlántico , ha desatado una serie de preocupaciones entre las autoridades en el departamento, pues la destrucción total del Cementerio Municipal, el cual cuenta con aproximadamente 200 bóvedas, podría llevar a que el lugar sea declarado un "campo santo" para evitar una tragedia humanitaria, producto del deslizamiento de terrenos.

En medio de la emergencia registrada sobre las 11:00 de la noche de este domingo, 07 de noviembre, las bóvedas del Cementerio Municipal se 'reventaron' como galletas, debido a una posible falla geológica que, aún, se encuentra en revisión por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, quienes han solicitado a la Agencia Nacional Geológica un estudio técnico del suelo en Piojó, en aras de determinar qué produjo la destrucción de —al menos— 60 viviendas en el barrio Camino Grande, Cementerio, corregimiento Aguas Vivas y la vereda Villa Lota.

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, precisó que "aún no sabemos qué decisión vamos a tomar, pero una de las opciones sería declararlo campo santo, ya que es imposible permitir el ingreso de personas a ese lugar, pues el deslizamiento y las posibles fallas en el suelo pueden llevar a que se presente una tragedia entre los habitantes".

Además, precisó que "entraremos a revisar con todo nuestro equipo técnico, respondiendo al llamado de la alcaldesa Omaira Gonzáles, quien nos solicitó tomar una decisión respecto al terreno, pues podría desatarse una emergencia sanitaria por los muertos".

El director de la CRA, Jesús León, manifestó que "no podemos tomar decisiones sin conocer el estado del suelo, teniendo en cuenta que Piojó es un municipio que se encuentra sobre una roca, cuya emergencia pueda corresponder a la dinámica telúrica que se viene presentando en varias zonas del país con ocasión del invierno".

¿Qué dicen los habitantes?

Entre lágrimas, a las afueras del Cementerio Municipal se apostaron varios habitantes de Piojó, quienes pedían la devolución de los restos de sus seres queridos, viendo con mucha preocupación que los muertos se 'vengan abajo' junto con las bóvedas, ante las lluvias continuas en el Atlántico.

Ruth de La Hoz Montero alegó que "miren como quedó el cementerio, todo destruido; esto es una tragedia sin precedentes y que no esperábamos, ya que no me encontraba en la casa en ese momento cuando sucedió la tragedia, sino que recibí una llamada".

Así mismo, señaló que no se tenía mucho conocimiento de cómo se encontraban las bóvedas en la parte de atrás, pues allí tiene a su mamá, a su papá y dos hermanos, cuyos restos pidió antes de que se pierdan entre los escombros y no tener "donde llorarlos, por eso pedimos que las autoridades hagan algo".

Rosanelda Imitola, otra de las habitantes afectadas en Piojó, contó que "ahí tengo a mi mamá, a mi papá, un primo hermano y varios allegados que están en la parte de atrás, la que está a punto de hundirse, estamos preocupados porque no sabemos cómo recuperarlos, porque aquí no se están escapando ni los muertos ya".

A la espera de una decisión por la Gobernación del Atlántico, a través de su secretaria de Salud, se encuentran cientos de habitantes en Piojó, Atlántico, pues aseguran que "ni los muertos se salvan de la ola invernal".

