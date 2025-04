Petro defiende a Benedetti por reveladora entrevista: "La drogadicción es una enfermedad"

El ministro de Interior, Armando Benedetti , clave en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, admitió que ha sido adicto a las drogas y al alcohol, pero aseguró que la rehabilitación lo ha cambiado y que ahora es un mejor padre, esposo y amigo.

Así lo manifestó en una entrevista que publica este domingo la revista Cambio en la que señaló que ha estado dominado por esas adicciones en 27 de sus 57 años de edad.

En ese tortuoso camino, Benedetti , exembajador en Venezuela y la FAO se ha sometido a dos procesos de rehabilitación: uno en 1995, que lo mantuvo 14 años alejado del consumo, y otro que emprendió en octubre del año pasado.

"A veces me da duro aceptarlo. A nadie le gusta decir que es un enfermo. Yo no quiero ser drogadicto. O sea, no quisiera ser adicto, y lo soy. Es una enfermedad", aseguró Benedetti en la entrevista con Cambio.

El ministro del Interior, Armando Benedetti AFP

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de su ministro asegurando y citando la entrevista a través de redes sociales, que la drogadicción es una enfermedad y no debe ser confundido con el consumo de drogas.

"La drogadicción es efectivamente una enfermedad y no se debe confundir con consumo de drogas, son dos temas diferentes. La adicción es una enfermedad psicológica que se presenta como dependencia a una sustancia o actividad: la búsqueda obsesiva de dinero, el alcohol, el azúcar, el sexo, sustancias diferentes, pueden ser consecuencia se adicción, a veces causa", escribió a través de su cuenta de X.

Trino de Petro Foto: X

En ese sentido, aseguró que a las personas con la enfermedad se les debe tratar como a cualquier ser humano. "Cuando te encuentras con alguien con una adicción, debes respetarlo como ser humano, y estimularlo a entrar en tratamiento", señala.

Finalmente también se refirió a los señalamientos en su contra, en los que aseguran que él también tiene un problema con las drogas, La calumnia lanzada contra mi, tiene que ver con que en mi vida he tenido alguna adicción. "Mi espíritu revolucionario, que busca siempre libertad, es contrario a la esclavitud, y las adicciones son esclavitudes del espíritu", finalizó.

Álvaro Leyva y Gustavo Petro AFP

Benedetti

La confesión de Benedetti se conoce una semana después de que el excanciller Álvaro Leyva revelara que Petro tiene un problema de adicción a las drogas que dice haber constatado él mismo durante una visita oficial del mandatario a Francia en junio de 2023.

Petro ha negado las afirmaciones de Leyva y asegura que su única adicción es "al amor".

"La adicción es una enfermedad, no un estigma", aseguró Benedetti, quien ha sido criticado por sectores del mismo Gobierno que, incluso pidieron su salida del gabinete por los problemas de alcohol y de drogas y otros líos judiciales por corrupción en los que está involucrado.

