Gustavo Bolívar: "Puedo jurar sobre una biblia, nunca he visto a Petro bajo efectos de drogas"

El excanciller Álvaro Leyva acusó este miércoles al presidente Gustavo Petro de tener un problema de adicción a las drogas que dice haber constatado él mismo durante una visita oficial del mandatario a Francia en junio de 2023.

"Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar", dijo Leyva en una carta de cuatro páginas publicada en X.

El excanciller agregó que en ese viaje a París para participar en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, Petro "desapareció dos días" y él fue "primer testigo" de hechos que aún le producen "desazón y desconcierto".

"Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mi como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado", afirma Leyva.

Publicidad

En diálogo con Gustavo Bolívar, cercano al presidente Gustavo Petro habló sobre la polémica generada por cuenta de la carta del exministro Leyva.

"Lo puedo jurar sobre una Biblia, nunca en los años que lo conozco y en el mucho tiempo que he compartido con él, lo he visto ni consumiendo drogas ni bajo el efecto de las drogas, no sé si otras personas lo hayan visto, yo personalmente doy fe que eso nunca lo he visto, nunca he visto en el presidente un problema de drogadicción", dijo.

En ese sentido defendió que lo más cercano ha sido tomarse unas cervezas con él: "Lo más que hemos llegado por Miami una vez a tomar unas cervezas".

De otro lado, habló sobre el círculo más cercano del presidente y señaló que hay lealtad: "Nadie puede poner en duda la lealtad de un grupo que ha dedicado su vida a este gobierno y a este país", afirmó Bolívar, refiriéndose a aquellos que han trabajado junto al presidente.

Publicidad

Respuesta de Petro

En una primera reacción a esa carta que Leyva dice que entregó este martes en la Presidencia de la República, Petro aseguró hoy que en ese viaje a París se ausentó de la agenda porque estaba en actividades turísticas y familiares.

"¿Es que Paris (sic) no tiene parques, museos, librerias (sic), más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante", aseguró el jefe de Estado en su cuenta de X.

A renglón seguido indicó: "¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?", dijo en alusión implícita a Leyva.

Respuesta de Gustavo Petro a Leyva. Foto: captura de pantalla

Políticos cercanos a Petro criticaron este miércoles la actitud de Leyva y dijeron que si tenía conocimiento de problemas del presidente debió comentarlos cuando estaba en el Gobierno y no después. En tanto, voces opositoras piden que se investigue la denuncia hecha por el exjefe de la diplomacia colombiana.

Leyva fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de Petro, cargo en el que estuvo desde el 7 de agosto de 2022 hasta comienzos de 2024, cuando salió del Gobierno al ser suspendido por la Procuraduría (Ministerio Público) debido a problemas con un contrato para la emisión de pasaportes.