Gustavo Bolívar explica por qué su "amor" al presidente Petro

El consejo de ministros del presidente Gustavo Petro del pasado martes sigue generando comentarios por su carga de división en medio del gabinete , las renuncias que se han generado y por supuesto los anecdóticos momentos que dejaron las intervenciones de algunos integrantes del Gobierno, que incluso fueron motivo de memes por parte de los colombianos.

Una de esas intervenciones fue protagonizada por Gustavo Bolívar , director de Prosperidad Social y quien en un emotivo momento político le declaró su "amor" al presidente Gustavo Petro.

Enfrentando momentos de incertidumbre y tensión, Bolívar no dudó en expresar su amor por el presidente Gustavo Petro y su compromiso con el proyecto que busca transformar a Colombia.

"Cuando veo que esto vale la pena, sigo adelante. Estoy aquí por el amor a este proyecto", afirmó.

"Le apostamos a este proyecto, si sacrificamos tantas cosas es porque amamos este proyecto, lo amamos a usted presidente . Yo a usted lo amo, se lo digo con toda sinceridad y con usted hasta el último día, pase lo que pase", dijo en su entonces intervención.

En diálogo con Mañanas Blu, recordó además, cómo, a pesar de afrontar el consuelo de la vida en el extranjero, eligió quedarse en Colombia para luchar por un futuro mejor.

"No tengo tranquilidad. Mis hijos me ven luchar y eso duele", comentó.

Bolívar destacó que sus palabras hacia el presidente se dieron en medio de sentimiento encontrados, y se tomó con humor la cantidad de memes que le han hecho enredes sociales.

En ese sentido hizo un llamado a expresar el amor, explicó que no solo existe el amor de pareja sino también el político, como es su caso con el mandatario.

"El amor no solo se da entre una pareja, también lo sentimos entre compañeros de trabajo por una causa común", afirmó, mientras reflexionaba sobre cómo su amor por el presidente y su proyecto se ha vuelto una fuente de inspiración.

"He trabajado en más de doscientas obras para mejorar la vida de aquellos que no tienen ni lo básico. Ese es el amor que me mueve", concluyó.

Escuche aquí la entrevista: