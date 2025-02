"Me sentí como en mis tiempos de libretista": Gustavo Bolívar sobre consejo de ministros

Luego del atropellado consejo de ministros, Gustavo Bolívar, directo de Prosperidad Social, habló sobre la actual crisis que enfrenta el gobierno.

Bolívar destacó que en el gobierno de Petro existe un espacio para la deliberación y el disenso. "No tenemos un presidente que no admita voces contrarias", afirmó, subrayando la importancia del diálogo en momentos de crisis.

Publicidad

En ese sentido, contó detalles de lo que sucedió ese día.

"Cuando llegamos a Palacio nos dicen: 'En cinco minutos entramos, entramos al aire'. Me sentí como en mis tiempos de libretista. Tuve como un lapsus ahí como así que entramos al aire, pero lo vamos a transmitir, reveló.

Y agregó, "entonces el reclamo que íbamos a hacer las preguntas que le íbamos a hacer se dieron fue en vivo. Se fueron en directo. Obviamente, pues se vio lo que ya ustedes vieron, personas que no están de acuerdo. Otras que no guardan silencio. No sé si hubo personas, de acuerdo, pero eso es lo que vieron, prácticamente que la gente lo vio".

Publicidad

La llegada de Benedetti al círculo más cercano del presidente Gustavo Petro ha generado preocupaciones, pero Bolívar enfatiza que se busca una solución constructiva.

Gustavo Bolívar explicó que la crisis en el gabinete es normal, dado el tamaño del equipo de 19 ministros y otros funcionarios. "Es común que ocurran crisis en equipos grandes", expresó, aludiendo a la necesidad de comprender el papel de Benedetti, quien tiene varias funciones críticas dentro de la estructura del gobierno.

En ese sentido también reflexionó sobre el concepto de lealtad y la importancia de las segundas oportunidades en el liderazgo. Relacionó este aspecto con la historia personal del presidente Petro y su trayectoria como exguerrillero que se reintegró a la vida política.

Publicidad

La relación entre Benedetti y los ministros

Bolívar no eludió la pregunta sobre la percepción de Benedetti entre sus colegas, indicando que ha habido una mezcla de preocupaciones relacionadas tanto con acusaciones de maltrato como de corrupción.

Sin embargo, enfatizó que es vital permitir el debido proceso y no prejuzgar. Bolívar reiteró su apoyo al proyecto del Gobierno Petro. A pesar de las crisis internas, Bolívar opinó que lo más importante es cumplir con las promesas hechas a la ciudadanía.

Escuche aquí la entrevista: