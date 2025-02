“Presidente Petro sigue enojado con nosotros tras consejo de ministros”: Gustavo Bolívar

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, reveló en una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu que el presidente Gustavo Petro se encuentra molesto con sus ministros y otros funcionarios tras el consejo de ministros del martes.

Bolívar explicó que este tipo de tensiones son normales en un gobierno con un equipo tan grande, pero que en esta ocasión la situación se originó por la llegada de Armando Benedetti como jefe de Gabinete.

Publicidad

“'El está enojado con nosotros (...) Es que como se desarrolló el consejo de ministros fue una forma muy rara, porque lo que llega es a jalarnos las orejas por unos incumplimientos”, dijo.

Según Bolívar, la controversia surgió cuando los miembros del gabinete expresaron su preocupación por el nombramiento de Benedetti, después de haber experimentado dos años de aislamiento.

Ante esta situación, solicitaron una cita con el presidente para aclarar la situación, la cual se convirtió en una discusión pública durante la transmisión del consejo de ministros.

Publicidad

Bolívar destacó que el presidente Petro es un líder que permite la diversidad de opiniones y la autocrítica.

"No tenemos un presidente que no admite voces contrarias, que permite que nosotros tengamos disensos, que no es autoritario en el sentido de que el que no esté de acuerdo se va, sino que, como lo vieron, un gobierno deliberativo". Sin embargo, el mandatario manifestó su inconformidad por lo que consideró un juicio público y una desviación del propósito inicial de la reunión.

El director de Prosperidad Social aclaró que la preocupación del gabinete no solo se basa en la trayectoria de Benedetti, sino también en cuestiones éticas y de funcionamiento del Gobierno.

Publicidad

“A veces uno necesita al presidente urgente y las citas con Laura no fluían, entonces dijimos será que va a ser la misma? ¿Queremos hacer esas preguntas y otras ya son de tipo ético me siento o no con este señor? ¿Me siento o no con este señor?".

A pesar de las diferencias, Bolívar expresó su disposición a dar una segunda oportunidad a Benedetti: “Nosotros tenemos que entender que el presidente elige su equipo, ya decidimos quedarnos o no”, dijo.

El funcionario también reconoció que el presidente valora mucho la lealtad y que Benedetti lo apoyó en el pasado: “El presidente valora mucho las lealtades y dice cuando empecé mis debates contra el paramilitarismo por allá en los años 2001 y la única voz que empezó apoyarme y era Armando Benetti”.

Publicidad

Bolívar mencionó que el grupo de ministros que expresó su inconformidad es diverso y que no solo incluye a las ministras Francia Márquez y Susana Muhammad. Entre ellos se encuentran Alexander López, Augusto Rodríguez y Andrés Camacho. En tono jocoso, dijo que, luego del consejo de ministros, crearon un grupo de Whatsap que se autodenomina "sin trabajo".

En relación con la renuncia del ministro de Cultura, Juan David Correa , Bolívar lamentó su salida y destacó su compromiso y calidad profesional: “Juan David era un gran ministro, de los mejores, muy comprometido, una persona como hice su cartera, muy culta, tenía la admiración de todo el grupo".