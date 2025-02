Este es el origen del rifirrafe entre Gustavo Bolívar y Laura Sarabia por deportados

Una polémica se dio en medio del consejo de ministros cuando Gustavo Bolívar le respondió a Laura Sarabia , luego de que la canciller dijera que Prosperidad Social no estuvo presente para atender a los colombianos deportados desde Panamá hacia Rionegro, Antioquia, hace dos días.

Le puede interesar:

Publicidad

Mientras Bolívar la trató de "mentirosa", el presidente Gustavo Petro mencionó que la asistencia a los colombianos no se podía quedar solo en palabras.

Este fue el momento:

"Según su instrucción, que usted mismo lo dio, de que se atendiera a los migrantes que estaban llegando al país, los connacionales. Tuvimos un vuelo de Panamá hace dos días, nadie de Prosperidad Social sin su presencia", dijo Sarabia.

Publicidad

"Esto no puede ser discurso, tiene que ser realidad", dijo a su turno el jefe de Estado.

"Presidente, eso no es verdad, tenemos tres funcionarios allá y tengo aquí la foto, presidente. Teníamos tres funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. "Laura está mintiendo, presidente", dijo Bolívar. "Está hablando el presidente", fueron las palabras que se escucharon en medio del tenso momento.

Rifirrafe entre Laura Sarabia y director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, surgió por petición de autoridades de Antioquia, tras deportación de 43 colombianos de Panamá a Medellín. Personería de Rionegro y entrevistados dijeron que no hubo ninguna ayuda pic.twitter.com/rQx6soZWet — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 5, 2025

Publicidad

Cindy Manco, directora regional de Prosperidad Social en Antioquia manifestó que en los últimos días sí han atendido de forma directa a la población migrante que ha sido deportada desde Estados Unidos hacia el aeropuerto José María Córdova, aunque en este caso fue desde el vecino país en un vuelo supervisado en persona por el secretario de Estado Marco Rubio.

¿De dónde surge la polémica?

La controversia se dio, luego de que el personero de Rionegro, José Luis Restrepo, le pidiera acciones y articulación al Gobierno nacional, pues, pese a la presencia de funcionarios de Prosperidad Social, autoridades regionales cuestionaron la falta de una ruta clara para estos colombianos que llegan a la deriva a Medellín, sin que muchas veces sea su ciudad de origen.

"Han podido hablar con Prosperidad Social y no hay red de apoyo para el transporte, no hay rutas de albergue. El gobierno Nacional tiene que desplegar acciones que permitan, en la continuidad de cada uno de estos escenarios, atender los derechos humanos de las personas", manifestó.

Publicidad

Blu radio constató en el sitio que, en dicha ocasión, sí había funcionarios de Prosperidad Social en esta terminal aérea, identificados con chalecos amarillos, pero los mismos migrantes entrevistados manifestaron que no recibieron ayudas inmediatas.

Así lo narraron:

Publicidad

"A subir para Bogotá, pero tengo que llamar para que me envíen plata y continuar. Sí dijeron que nos iban a ayudar, pero no vi nada, que un apoyo, una ayuda, no sé cómo era, pero dijeron como si uno quisiera montar un negocio o algo, pero eso todavía no está, qué más adelante", contó Roldolfo Mejía, uno los colombianos deportados.

"No, no me han ofrecido nada. Allá tampoco me ofrecían nada. Ya me iré para mi casa, pero necesito que Petro me dé un trabajo", dijo Kelly Mosquera.

"Muy triste, sin plata por aquí. Quiero llegar a mi pueblo porque no conozco la ciudad. No, tengo que llamar a mi familia primero porque así no tengo nada más, no tengo cédula", dijo otro de los migrantes.

Publicidad

Por lo pronto, se espera que más deportados sigan llegando a Colombia desde Estados Unidos en medio de la política migratoria de Donald Trump y desde Panamá, luego de que el presidente José Raúl Mulino mostrara su disposición al país americano para ser puente de deportación.

Tras la polémica, Bolívar trinó al respecto en su cuenta oficial de X:

Publicidad