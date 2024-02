Los trinos contra el presidente Petro que terminaron en una recusación al procurador del caso Leyva

Treinta minutos antes de arrancar el juicio disciplinario contra el cancillerÁlvaro Leyva por la licitación de los pasaportes, su defensa presentó una recusación contra el procurador del caso Ernesto Espinosa, argumentando enemistad grave al haberse pronunciado cuando trabajaba en la academia en contra del entonces senador y aspirante a la presidencia Gustavo Petro.

En algunas de las publicaciones que presentó el abogado de Leyva, Yefferson Dueñas a través de la recusación, dan cuenta de trinos del procurador Espinosa en julio de 2019, donde aseguraba que “Gustavo Petro sea presidente me da miedo”.

En la recusación, la defensa aseguró que “en sus publicaciones, el señor procurador delegado ha criticado duramente las políticas del actual Gobierno, en el entendido de que este lo conforma el presidente de la República, sus ministros, incluido el de Relaciones Exteriores y los directores de departamentos administrativos”.

En otra publicación realizada en el 2021, el procurador del caso Leyva cuestionó al actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, asegurando que el Gobierno apoyaba al vandalismo después de que Jaramillo trinó que los jóvenes de la Juventud Humana en Ibagué debían tener toda la protección de las instituciones municipales y departamentales.

Ante la solicitud de recusación el procurador Espinosa rechazó la petición y suspendió el juicio disciplinario contra Leyva para que la procuradora Margarita Cabello lo resuelva. En medio de su pronunciamiento por la recusación, el procurador delegado dijo que “no puedo aceptar que se me señale como activista político (…) no conozco ni he tenido trato de ninguna índole con el disciplinado”.

El procurador también cuestionó que varias de las publicaciones que realizó a través de sus redes sociales se dieron antes de que Gustavo Petro llegará a la presidencia y él tomará posesión como procurador delegado. Sin embargo, le dio traslado a la recusación al despacho de la Procuradora General para que resuelva la situación jurídica.

