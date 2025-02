Álvaro Leyva: “Petro cayó en un profundo precipicio político; su mandato está en descomposición”

El exministro Álvaro Leyva lanzó una de sus críticas más contundentes contra el presidenteGustavo Petro : afirmó que su Gobierno se encuentra en un estado de "descomposición" y que el mandatario ha caído en un "profundo precipicio político".

La publicación de Leyva en la red social X desata nuevamente reacciones sobre su posición frente al Gobierno Petro, del que hizo parte como canciller, pues no es la primera vez que el exfuncionario expone duras apreciaciones sobre el rumbo de la actual administración.

Consejo de ministros: el punto de quiebre

El detonante de la crítica de Leyva fue elconsejo de ministros celebrado el martes 4 de febrero de 2025, una reunión que, según él, pasará a la historia como el momento en que el presidente “aplastó su propio Gobierno”. En su mensaje, el exministro describe la jornada como una "grotesca sesión" en la que Petro habría reconocido el fracaso de su gestión y dejado en la picota pública a varios de sus colaboradores más cercanos.

El señalamiento de Leyva resalta que el desenlace de este encuentro fue devastador para el Ejecutivo, pues derivó en larenuncia de altos funcionarios, lo que, según él, dejó al gobierno “al garete” y con un mandato que “se encuentra en total estado de descomposición”.

Publicidad

Renuncias y fracturas internas en el Gobierno

Las "renuncias irrevocables" de figuras clave del gabinete han sido interpretadas por Leyva como una prueba del deterioro interno de la administración Petro. A su juicio, estos cambios no solo debilitan al Gobierno, sino que también agravan la crisis de gobernabilidad que enfrenta el país.

Además, el exministro cuestionó el viaje del presidente a Emiratos Árabes en un momento crítico, acusándolo de haber abandonado el país tras la crisis política interna. Leyva subrayó que Petro partió acompañado de la canciller, Laura Sarabia , a quien calificó de "tachada moralmente", y del jefe de gabinete, Armando Bendetti , a quien se refirió como un "confeso consumidor de estupefacientes" y quien enfrenta un proceso judicial ante laCorte Suprema de Justicia.

¿Un giro irreversible para el Gobierno Petro?

El mensaje de Álvaro Leyva también plantea una inquietante pregunta que, según él, debería alertar a toda la nación: "¿Será esto el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos nos debemos preparar?"

¿Qué dijo Álvaro Leyva de Petro? Este es el mensaje en X

El exhibido consejo de ministros del martes 4 de febrero de 2025, se recordará en la historia nacional como el día en que un Jefe de Estado aplastó su propio gobierno, tras haber confesando el fracaso de su gestión y haber puesto en la picota pública es decir “en una posición de descrédito”, a varios funcionarios suyos. Antes de dar por terminada la grotesca sesión dio un puntillazo, sin consideración alguna a sus más caros amigos, de contera, también estrechísimos colaboradores suyos allí presentes. Sin duda, al cerrarse el telón de la tragedia puesta en escena, el Presidente ya había caído en las profundidades de un terrible precipicio político con todas sus luces encendidas, dejando su gobierno al garete y su mandato en total estado de descomposición. El tardío drama de anoche lo confirmó todo. No se crea que las muy significativas renuncias irrevocables conocidas en un oscuro momento, no le restan oxígeno al profundo caño en el que Petro cayó. Agréguese a lo anterior, que incurriendo en conducta reprobable adicional, sin que en apariencia le temblara el pulso, el señor Presidente se marchó al exterior dándole la espalda a lo que dejó íntegramente destruido (inclúyase la paz); para exhibirse afuera con su novel alcahueta canciller, de por sí ya tachada moralmente, y con su cómplice (el de ella), confeso consumidor de estupefacientes, hoy Jefe de Gabinete, llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia. ¿Habrán pensado que allende las fronteras a altísimos niveles, al nivel de quienes dirigen los Estados, son unos tontarrones? Léase bien: ¿Será que el señor doctor Petro, se encuentra en una muy única condición personal que no le permite evadir el arrinconamiento (¿retención?), al que lo han llevado la referida fulana y el perengano aquel por situaciones por ellos conocidas? Permítaseme entonces ciudadanas y ciudadanos, repetir una vez más una pregunta que ha inquietado y ha puesto a pensar a la nación entera, hoy, con mayor preocupación después de conocerse todo lo anterior: ¿Será el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos nos debemos preparar?