Excanciller Leyva a Gobierno Petro: "Se respira un estado de descomposición"

El excanciller Álvaro Leyva expresó duras críticas hacia el Gobierno actual encabezado por el presidente Gustavo Petro, del que hizo parte. Denunció un deterioro significativo en la gestión y la ética gubernamental. En un mensaje en X, Leyva destacó la falta de comunicación con el presidente y lamentó la decadencia evidente en el rumbo del país bajo su liderazgo.

"Con el señor presidente hace meses no me comunico. Imposible tener interlocución con él. He guardado riguroso silencio viendo desde la distancia el lento hundimiento de su proyecto de gobierno", afirmó Leyva en la red social.

Publicidad

El excanciller no escatimó en críticas directas y señaló problemas graves en la administración actual. Hizo referencia al reciente nombramiento de Laura Sarabia com ministra de Relaciones Exteriores y cuestionó su idoneidad y preparación para representar al país en el ámbito internacional. Además, mencionó incidentes recientes que, según él, evidencian un estado de descomposición dentro del gobierno.

"La nueva ministra de Relaciones Exteriores carece de las condiciones íntimas personales (no quiero ser más directo en este momento) y de los conocimientos necesarios y autoridad intrínseca para representar al país, y para ser atendida con seriedad en el exterior. El nuevo Jefe de Gabinete expuso en un momento de ingrata recordación su situación personal. Qué mas se puede decir", dijo.

Trino Leyva contra el Gobierno

Leyva, hace unos días, también puso en tela de juicio la integridad de algunos funcionarios clave, insinuando que sus ascensos podrían estar motivados por razones no éticas.

Publicidad

"¿Ascendió porque conoce demasiados secretos non sanctos de hechos de los cuales hizo parte y lo está cobrando?", cuestionó, sugiriendo que podría existir una trama de intereses ocultos detrás de ciertas decisiones gubernamentales.

Trino de Álvaro Leyva contra Benedetti

Ministro del Interior propone renuncia de todo el gabinete por "insostenible"

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo , propuso este miércoles la renuncia de todo el gabinete por considerarlo "insostenible" tras el consejo de ministros de anoche, que fue televisado y que mostró las fracturas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Publicidad

"Tras el episodio de ayer es insostenible el gabinete como está conformado hoy. Al Gobierno le hace falta año y medio y los colombianos, especialmente las mayorías que votaron por un cambio representado hoy en el primer presidente de izquierda democrática del país, esperan que se cumplan aspectos esenciales del programa de Gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo", dijo Cristo en X.

Por eso el jefe de la cartera del Interior propuso a los ministros, como afirmó que ya lo había hecho hace dos semanas, que renuncien para "dejar en libertad al señor presidente de hacer los cambios que él considere necesarios para asumir los retos de la recta final de Gobierno".

La crisis provocada por el consejo de ministros televisado ya costó la primera renuncia del gabinete, la del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Jorge Rojas.

Publicidad

La manzana de la discordia en el Gobierno es el polémico exembajador Armando Benedetti , acusado de corrupción, que fue nombrado por Petro como jefe de Despacho Presidencial, una decisión que durante la sesión ministerial criticaron varios ministros y la propiavicepresidenta, Francia Márquez.

En ese sentido, el ministro Cristo, quien se retiró temprano de la sesión por "un cuadro gripal", lamentó "la forma como se desarrolló la sesión y los enfrentamientos públicos entre funcionarios del Gobierno".

Publicidad

"Esa no es la forma institucional de tramitar las diferencias internas. No era este consejo de ministros el escenario para repetir el informe de gestión que al comienzo del año se había realizado, ni tampoco fue una decisión conveniente transmitirlo por televisión", explicó Cristo.

Agregó que "el propósito loable del Presidente de hacer públicas decisiones del Gobierno debe tener límites tanto por el uso del espectro, como por la necesaria confidencialidad de asuntos internos de Gobierno e incluso de seguridad nacional".

"Es evidente que como jefe de Estado, (Petro) no está satisfecho con los resultados y un sector importante de la opinión nacional tampoco", dijo el ministro del Interior.

Publicidad

Otro blanco de críticas de la vicepresidenta y de varios ministros fue la nueva canciller, Laura Sarabia , considerada la mano derecha de Petro y de quien se dice que desde los diferentes cargos que ha tenido en este Gobierno, controla el acceso al presidente.

"No me parece, en este Gobierno, las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo. Me ha tocado decirle: 'respéteme que soy la vicepresidenta'", reclamó Márquez.

Publicidad

Al respecto, Sarabia escribió en su cuenta de X: "Cada ministro tiene una responsabilidad, y el Consejo de Ministros es la instancia para definir cómo cumplirles a los colombianos y colombianas. Hoy no lo hicimos y desdibujamos este espacio. Es una noche para reflexionar".