Atención: Jorge Rojas renunció a la dirección del Dapre tras consejo de ministros

En una decisión sorpresiva, Jorge Rojas presentó su renuncia como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) luego del consejo de ministros celebrado este martes. Durante la sesión, Rojas expresó fuertes críticas, destacando especialmente la designación de Armando Benedetti como jefe de gabinete.

"El concepto de fortalecimiento del gobierno y del estado de derecho se ha desdibujado durante varios años, no únicamente en esta administración. Considero que el Dapre debe reflejar fielmente la gestión gubernamental. En mi opinión, la figura de jefe de gabinete o jefe de despacho distorsiona la dinámica entre el presidente y sus ministros. Es fundamental revisar objetivamente la implementación de estas figuras tanto en este gobierno como en administraciones anteriores", expresó Rojas durante la sesión ministerial.

Publicidad

Además, el ahora exdirector del Dapre señaló la necesidad de examinar la eficiencia de las consejerías presidenciales, subrayando la preocupación por la creciente burocracia en la administración pública.

Jorge Rojas, que no duró 8 días en el cargo, le confirmó su renuncia a W Radio: "Yo presenté mi renuncia irrevocable (…) no puedo estar más en el Dapre, le agradezco al presidente, pero los acontecimientos no me permiten continuar a su lado", dijo el funcionario, quien había acompañado a Petro durante su época de alcalde de Bogotá como secretario de Integración Social.

¿Qué significa la renuncia de Jorge Rojas como director del Dapre?

La renuncia de Jorge Rojas llega apenas ocho días después de asumir el cargo y ha desatado especulaciones sobre el futuro del gabinete presidencial.

Publicidad

“Yo creo que incluso van a salir de un lado y de otro, porque creo que también Laura Sarabia está preparando la suya, según se rumoraba desde hace ya un par de días, antes de lo que pasó ayer”, dijo Héctor Riveros.

La transmisión pública del consejo de ministros, donde se defendió la polémica designación de Armando Benedetti, desató una ola de críticas y descontento entre los ministros. Jorge Rojas es uno de los escuderos más leales del presidente, un hombre muy sensato.

“Con la renuncia de Jorge Rojas, a quien conozco desde hace muchos años, se confirma que lo de ayer fue la implosión del gobierno en vivo. Jorge Rojas es uno de los escuderos más leales del presidente, un hombre muy sensato. Y como lo decía ahora Felipe, ayer se lució justamente porque dijo Mire, presidente, las intervenciones, recuerde que esto está en televisión nacional. O sea, una persona que estaba tratando de que eso no se desmadrara como se desmadró y que seguramente no tuvo nada que ver en esa decisión de transmitir en vivo el sistema disfuncional de gobierno que tiene Gustavo Petro. Pero si renuncia Jorge Rojas, yo sí creo que, como usted dice, Néstor, esto se hincha y vienen más renuncias a lo largo del día”, dijo Luis Ernesto Gómez.

Publicidad

Mientras tanto, Andrés Mejía mostró su preocupación porque del Gobierno se está yendo la gente más sensata.

“A mí me preocupa mucho la renuncia de Jorge Rojas. ¿Sabe por qué? Porque Jorge Rojas es por excelencia uno de los adultos ahí en la habitación. Es una persona hay gente seria de la que depende que esto no esté. Esa gente seria que está ahí es la responsable de que esto no esté peor. Y si esa gente se empieza a ir, Néstor, creo que nos espera un año y medio de los peores escenarios”, dijo.

Reviva el debate en Mañanas Blu