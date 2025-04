Presidente Petro le responde a Álvaro Leyva: “¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París?”

Luego de la carta publicada por el excanciller Álvaro Leyva contra el presidente Gustavo Petro, en el que aseguró que tenía problemas de drogadicción y cuestionó fuertemente a los funcionarios que lo rodeaban en su Gobierno, el mandatario respondió con trino a través de su cuenta de X.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Petro replicó : "La única manera para que la prensa publique cartas es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa. ¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?".

Respuesta de Gustavo Petro a Leyva. Foto: captura de pantalla

La respuesta del jefe de Estado hace referencia a un pasaje de la misiva de Leyva, en la que el exfuncionario asegura que Petro se "desapareció" durante una visita oficial a Francia y sugiere que el mandatario enfrenta problemas de adicción. "Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción", escribió el exministro, quien también criticó la influencia de figuras como Armando Benedetti y Laura Sarabia en el Gobierno.

Una carta cargada de críticas

En el extenso documento, fechado el 19 de abril, Leyva –quien fue destituido como canciller en 2024 por la Procuraduría– expresa su preocupación por el rumbo del Gobierno y acusa a Petro de rodearse de personas que lo "tienen secuestrado" . Además, menciona episodios incómodos, como las grabaciones filtradas entre Sarabia y Benedetti, y cuestiona el estilo de liderazgo del presidente, al que describe como distante con sus ministros y propenso a discursos divisivos.

Publicidad

"Sus últimas intervenciones públicas, desadornadas con amenazas innecesarias, constituyen un abuso del poder", señaló Leyva, quien también hizo un llamado a la unidad nacional para evitar un "incendio social".

Escuche el informe completo aquí: