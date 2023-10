Petro desde China: “No he recibido estudio de ingeniería avanzada de metro elevado”

El exalcalde de Bogotá y actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió un pronunciamiento desde China que revive la polémica en torno a la construcción del metro en la capital. Petro dice que en 2019 se ocultaron los estudios de la fase 3 del túnel y las estaciones del metro subterráneo, mientras se promovía la construcción de un metro elevado.

“Cuando llegué a la Presidencia no encontré ningún estudio del metro elevado en ingeniería avanzada y no lo he recibido durante este periodo. Han pasado nueve años después que yo mismo le entregué al Gobierno nacional los estudios del metro subterráneo”, dice Petro.

Según Petro, el Gobierno nacional creía que un metro subterráneo sería un trampolín para su presidencia y por eso se sabotearon los esfuerzos, lo que habría costado a la ciudad y al país billones de pesos. Esta afirmación aumenta la controversia en Bogotá sobre la mejor opción para el sistema de transporte público.

“En ese entonces el Gobierno nacional creía que si se hacía el metro subterráneo y poderoso para la ciudad me volvía presidente y por eso lo sabotearon haciendo perder a la ciudad y al país decenas de billones de pesos”, escribió Petro.

El presidente alega que, al asumir el cargo, no encontró estudios avanzados para el metro elevado y que no los ha recibido durante su mandato. Alega que han pasado nueve años desde que entregó los estudios del metro subterráneo al Gobierno nacional, y durante ese tiempo, las empresas privadas de transporte de bus han obtenido enormes ingresos debido a la falta de un metro.

“En estos nueve años, las empresas privadas de transporte en bus han recibido en dinero el valor de más de 1.200 millones de viajes hechos por los pasajeros ante la inexistencia del metro. Esta cifra en promedio de casi tres billones de pesos en ingresos y una utilidad privada que varía entre 300.000 millones y medio billón de pesos. Ese fue el negocio al detener el metro subterráneo de Bogotá”, agregó.

Petro afirma que, nuevamente, se repite el mismo relato del año 2015 y del año 2019, insinuando que la construcción del metro elevado continúa siendo una fuente de controversia y debate en Bogotá.

Trino de Petro sobre el metro de Bogotá / Captura de pantalla de @petrogustavo

