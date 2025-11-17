En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Ataque en Cali
Cartel de los Soles
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro dice que diálogo es el camino para los cambios, tras fracaso de referendo en Ecuador

Petro dice que diálogo es el camino para los cambios, tras fracaso de referendo en Ecuador

El 'No' venció el domingo en las cuatro preguntas, pero las relacionadas con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras y la de convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna acaparan el mayor rechazo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad