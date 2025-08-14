Petro negó gestiones del Gobierno para tramitar residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la revelación de Noticias RCN acerca de que su Gobierno habría intervenido en el trámite para la renovación de la residencia en Nicaragua de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre vinculado al escándalo de corrupción de la UNGRD.

Aparentemente, este proceso se habría realizado a través de una carta enviada el 21 de mayo (el mismo día en que la Fiscalía le imputó cargos) desde la embajada de Colombia en Nicaragua al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, en la que hacía la siguiente solicitud:

“Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país, solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio y que se renueve la residencia del compañero González, toda vez que esta misma está para vencer el próximo 14 de junio de 2025”.

Carlos Ramón González // Foto: X @CarlosRamonGon

La residencia de González se vencía el 14 de junio; sin embargo, fue renovada. El presidente Gustavo Petro negó la veracidad de esta información:

“El Gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”, escribió en X.

La excanciller Laura Sarabia, por su parte, aseguró que no fue informada de dicha gestión, adelantada por el encargado de negocios en Nicaragua, Óscar Muñoz, quien firma la misiva enviada como nota diplomática a Nicaragua.

“Primero, como dice el documento, es una renovación; la residencia se la otorgaron en otra administración. Ni de lo uno ni de lo otro fui informada, ni por el embajador, ni por la directora de América ni por la vicecanciller de ese momento”, respondió Sarabia