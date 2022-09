Petro nos puede dar curules en Congreso, como las FARC: exparamilitares en Cómbita para la paz total

Desde la Cárcel de Cómbita, Boyacá, un grupo de exparamilitares que está pagando cárcel desde hace 15 años envió una carta dirigida al presidente de la República, al comisionado de paz, canciller, al ministro de Justicia, entre otros, en la que expresan su intención de unirse a lo que el mandatario de los colombianos señaló como la “ paz total ”.

“Estoy de acuerdo con su programa de Gobierno, la paz total, con el comandante militar Fabio César Mejía, alias ‘Jonathan’, el comandante Henry de Jesús Tavares, alias ‘Hugo’, y el resto de los integrantes del Pipintá, en las cárceles y en libertad, estamos en disposición de desmovilizarnos y contar la verdad, en favor de la justicia, las víctimas de nuestro accionar de guerra, el perdón y la reconciliación, como paradigma a las nuevas generaciones de no repetición y contribución a la paz total”, dice el escrito de cinco páginas, que es firmado por Pablo Hernán Sierra García y otros miembros de las antiguas AUC.

Publicidad

Le puede interesar:

En la carta cuentan cómo llegaron a la cárcel y hacen la propuesta de revivir el delito de sedición, con el que se beneficiarían varios grupos armados.

“En síntesis, los antecedentes mencionados de desconfianza que nadie se quiere desmovilizar para pagar cárcel así sean cinco años, que después nadie sabe ¿cuántos serán?; con las figuras de sometimiento o acogimiento que no politizan, me conllevan a proponer, con todo respeto presidente Petro, revivir la sedición, en el proyecto de ley, de su Gobierno en el Congreso, para desmovilizar a las Autodefensas Gaitanistas y el resto de las organizaciones del país… Revivir la sedición no solo beneficia a las Autodefensas desmovilizadas y sus disidencias, para conformar un partido político, sino que el presidente Petro para la paz total nos puede dar curules en el Congreso, igual que a las FARC y próximamente al ELN; si Timochenko y Gabino pueden ser Congresistas, por qué no ‘Julián Bolívar’, el ‘Alemán’, ‘Jorge 40’, ‘Martín Llanos’, ‘Mancuso’, ‘Don Berna’, ‘Chiquito Malo’, ‘Siopas’, ‘Gonzalito’ o el suscrito, irónicamente, con respeto, toca decir: que un exguerrillero va a hacer la paz total con su archienemigo, los paracos, y nos va a sacar de las cárceles”, mencionan en el escrito.

Publicidad

Según Sierra García, la norma también podría beneficiar a miembros de la Primera Línea, uniformados, lideres políticos entre otros.

“Con la ley de sedición también se benefician los de la Primera Línea; pues no hay nada más sedicioso que la protesta social; hasta los militares que hicieron alianzas con las AUC fueron sediciosos por la vía ilegal en defensa de la patria. Y los que hicieron alianza con las guerrillas les reconozcan rebelión. También se benefician los congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados condenados por parapolítica, hasta el expresidente Uribe”, dice la carta.

Publicidad

Asimismo, invitan al presidente Gustavo Petro a que realice un referendo para la legalización de algunas sustancias sicoactivas.

“Para lograr, presidente Petro, los resultados de su campaña de una paz total, proponga un referendo para la legalización de la marihuana y la cocaína con uso recreativo, ellas no matan, al lado de las drogas sintéticas, ya no son nada. Sin su legalización, casi que es mejor no desmovilizar estas organizaciones, empezando por el ELN pues, las nuevas generaciones serán más violentas, sin ideología y sin respeto por la población civil”, señalan en uno de los párrafos de la carta.

Sierra García también dejó claro que le gustaría ser nombrado gestor de paz, con el que buscaría realizar un evento de perdón y reconciliación en las cárceles del país con los diferentes autores armados del pasado.

“Además, presentaré un proyecto en los ministerios de Justicia, de Defensa, al comisionado de paz y en la dirección del Inpec; que consiste en un desarme de 30.000 a 40.000 armas de largo y corto alcance, obvio están afuera; a cambio de una rebaja de pena que podría ser del 30 %, solo para condenados, por cualquier delito, menos feminicidio y violación”, puntualizan.

Publicidad

Esta es la carta:

Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy: