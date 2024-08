Petro: "Ojalá siga un gobierno progresista de 2026-2030 y Colombia sea potencia de vida"

El presidente Gustavo Petro se reunió este miércoles con la comunidad arahuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta y desde el encuentro insistió en que es necesario que el gobierno que lo releve también sea progresista, para asegurar un verdadero cambio y que Colombia sea “Potencia mundial de la vida”.

El presidente ha planteado en varias ocasiones esa posibilidad y esta vez lo retomó al hablar de los obstáculos que ha enfrentado en el plan por aumentar la extensión de la Sierra.

“..el parque y la reserva se tienen que ampliar, no es lo mismo parque que reserva, porque los territorios que las comunidades indígenas han comprado por su propia cuenta no han sido agregados a la reserva y hay unos funcionarios allá del Gobierno nacional que les dicen que para poderlo hacer se necesitan $10.800 millones, yo no entiendo eso, si es un papel”, cuestionó Petro.

En esa medida, le pidió a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que investigue esas trabas y buscar la forma de solucionarlas.

Publicidad

“... y en nuestro Gobierno, mientras estemos aquí, que ojalá este gobierno progresista siga del 2026 al 2030, año mágico, que podamos profundizar aún más este tipo de paz con la naturaleza que no es más que volver a Colombia una potencia mundial de la vida, aquí tenemos que lograr un pacto entre el campesinado y el movimiento indígena”, puntualizó Petro.

Petro ordena agilizar compra de tierras y que el Gobierno no se convierta en divisor

En la intervención, el mandatario nacional también le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras acelerar la compra de tierras productivas tanto para ampliar la reserva indígena o entregar a campesinos de la región.

Publicidad

“Entonces usted tiene la orden del presidente de la República de comprar toda la tierra entre la reserva y la línea negra, delimitada ya por el presidente Santos, para ampliar el espacio cultural y biológico de los pueblos indígenas de la Sierra a los cuales les pido un acuerdo de paz porque el corazón del mundo tiene que ser un corazón en paz, sin armas”, le dijo a Felipe Harman, director de la ANT.

Petro también insistió en que el Gobierno no se puede convertir en divisor de las comunidades, esto, a propósito de reclamos por presuntas irregularidades en la entrega de predios.

“Ojo, Harman, el Gobierno no puede ser causa de división de las comunidades. Aquí el Gobierno hay políticos, les gustan los votos y entonces quieren la amistad de unos y las amistades de otros y no se van dando cuenta que con el poder del Gobierno y el dinero público van ocasionando es el desastre de la organización indígena y comunitaria en el país y de las comunidades afrodescendientes y de las organizaciones campesinas. El Cauca es un ejemplo que no se puede reproducir en la Sierra Nevada”, puntualizó Petro.

El Presidente @petrogustavo le ordenó al Director de la @AgenciaTierras comprar toda la tierra entre la reserva y la línea negra de la Sierra Nevada para ampliar el espacio cultural y biológico de los pueblos indígenas de la Sierra. pic.twitter.com/VgjW0aU75h — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 28, 2024