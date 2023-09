Petro ordena instalar puntos de salud cerca de sitios de rumba para detectar fentanilo

El presidente Gustavo Petro participó en el IV congreso internacional contra el tráfico de fentanilo , sustancias químicas y nuevas sustancias psicoactivas, que se realizó en la ciudad de Medellín. Desde allí habló del cambio internacional en el mercado de las drogas.

El presidente aseguró que es probable que disminuya el mercado de cocaína ante el auge del fentanilo y advirtió que allí hay una paradoja y un reto para las autoridades colombianas, que consiste en aprender cómo controlar el ingreso de drogas, pues por décadas se han dedicado a controlar la salida.

“Nuestro problema es si irrumpirá en Colombia, entonces miren esta paradoja, Colombia vista como un país exportador, ahora podría ser un país importador de fentanilo. (…) Nuestro aparato de inteligencia y represivo está acostumbrado a ver cómo se evita que salga, pero no tiene ni idea cómo impedir una entrada”, aseguró el mandatario.

El enfoque frente al fentanilo debe ser preventivo y de salud pública, como un cambio de paradigma, señaló Petro, quien aseguró que “difícilmente esto será policial, como antes era lo otro”.

Publicidad

“Aquí en nuestras ciudades, y es una orden que voy a impartir, los sitios de fiesta colectiva deben tener puestos de salud pública con un instrumento que permita detectar el fentanilo. Ahí ustedes lo tienen, no sé cuánto valga ese tipo de instrumentos, pero ustedes deben comprarlo”, ordenó el presidente Petro.

Esto con el fin de que “cualquier muchacho o muchacha que haya adquirido sustancias en la discoteca, en la zona, pueda tener con confianza la posibilidad de entregarle a un señor en un puesto” y preguntarle si es fentanilo.

“Aquí cambia el paradigma, porque si dice sí tiene, la misma muchacha va a decir no, no quiero consumir eso. Para eso tiene que haber propaganda, para eso tiene que haber información, que la ciudadanía sepa de qué se trata, no que por ignorancia muera”, agregó el presidente.

Publicidad

Vea también