Petro parece como si no se hubiera desmovilizado: alcalde de Medellín

La primera reunión del presidente Iván Duque este miércoles fue con los alcaldes locales, con quienes hizo un balance de los últimos días en materia de orden público y la participación ciudadana en las movilizaciones.

Duque destacó la actuación de todos los mandatarios locales para preservar el orden público y dijo que analizaron acciones como aumentar el número de gestores de convivencia y garantizar espacios específicos en las ciudades para que los colombianos puedan protestar pacífica y ordenadamente.

Los mandatarios locales rechazaron la protesta violenta protagonizada por vándalos, que afecta los derechos de otros ciudadanos a movilizarse y trabajar. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Maurice Armitage, alcalde de Cali, rechazaron la actitud de Gustavo Petro, que “incita al odio”.

“Petro parece como si no se hubiera desmovilizado. Y yo ese mensaje lo quiero mandar porque es increíble los mensajes que escuchamos en las redes sociales. Es inadmisible que él esté convocado a niños a que vayan a los paros, a que no vayan a las escuelas, a que no vayan a estudiar y se vayan a la calle. No, aquí necesitamos es protesta pacífica”, dijo Gutiérrez.

Por su parte, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo indicó que Petro no era el problema y lanzó fuertes críticas al Gobierno.

“Yo soy una voz discordante, yo no voy a mandar a la Policía ni a nadie a que retire a los manifestantes si bloquean una vía. Aquí el problema no es un paro, aquí hay un problema de gobernabilidad”, concluyó.

