Petro pide que todos los nombrados en los audios de Leyva den explicaciones, incluso Francia Márquez

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que su número dos, la vicepresidenta Francia Márquez, debería dar explicaciones públicas y ante la justicia, después de que apareciera en una supuesta trama de su excanciller Álvaro Leyva para sacarle del poder.

Márquez apareció nombrada en un artículo publicado este domingo por el diario español El País, que reveló que Leyva, quien fue el primer canciller de Petro y lo ha acusado reiteradamente de tener problemas de adicción a las drogas, buscó apoyo en círculos republicanos de Estados Unidos para sacarlo del poder.

Leyva, un político conservador de 82 años que fue el primer canciller de Petro, se reunió, según el artículo, hace dos meses en Estados Unidos con el congresista Mario Díaz-Balart, en un intento por acercarse al secretario de Estado, Marco Rubio, y ejercer "presión internacional" contra Petro para poner en su lugar a la vicepresidenta Márquez.

En una de las grabaciones obtenidas por el diario español, Leyva da a entender que cuenta con el apoyo de Márquez, algo que ella rechaza.

"Todas las personas que nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, pues deben dar explicaciones y no solamente políticas públicas, sino ante la justicia", dijo hoy Petro desde Sevilla, donde asiste a la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación al Desarrollo.

Presidente Gustavo Petro. Suministrada.

El presidente consideró, en declaraciones a los medios, que hay que investigar los hechos denunciados, pero que lo que plantea "no es más que una conspiración (de Leyva) con el narcotráfico y con la extrema derecha aparentemente colombiana y norteamericana para derrocar el presidente del cambio en Colombia".

Ayer, el presidente calificó el complot de Leyva para supuestamente sacarle del poder como "un acto de venganza bárbaro y canalla" y reconoció que lo nombró "sin ningún cálculo político" porque creía que tenía "una genuina vocación de paz".

Leyva, conocido por haber ejercido como mediador en varios procesos de paz de diferentes gobiernos con la antigua guerrilla de las FARC, fue el primer canciller nombrado por Petro en agosto de 2022, pero desde su salida del Gobierno el año pasado ha acusado reiteradamente al mandatario de tener problemas de adicción a las drogas.

Entre las razones detrás de la supuesta venganza de Leyva, Petro mencionó su suspensión como canciller por parte de la Procuraduría (Ministerio Público) a comienzos del año pasado debido a problemas con un contrato del Ministerio de Relaciones Exteriores para la emisión de pasaportes.

A la salida de Leyva del Gobierno le siguió la publicación de varias cartas públicas del excanciller, donde habla de la supuesta adicción de Petro a las drogas, revelaciones que, según El País, el veterano político consideraba el primer paso para sacarlo de la Presidencia.