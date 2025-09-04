Petro por elección de Camargo como magistrado: “No confío en él; se silenció ante el fascismo”

El Senado eligió este miércoles como nuevo magistrado de la Corte Constitucional al exdefensor del Pueblo Carlos Camargo Assis en una votación que se convirtió en un pulso entre Gobierno y oposición, de la cual salieron ganadores los últimos.

Según la Comisión Escrutadora, Camargo Assis —quien fue Defensor del Pueblo entre 2020 y 2024— obtuvo 62 votos y la jurista María Patricia Balanta, quien llegó con el guiño del Gobierno de Petro, alcanzó 41 sufragios.

Carlos Camargo en la Corte Constitucional

A raíz de la elección, el presidente Gustavo Petro aseguró que que la coalición de Gobierno en el Senado cambiará: "La coalición de Gobierno en el Senado se rehace por completo. Su objetivo cambia", aseguró Petro, sin dar detalles, en su cuenta de X desde Japón, a donde llegó horas antes en visita oficial.

La oposición impulsó la candidatura de Camargo con el argumento de que un triunfo de Balanta le daría a Petro una mayoría en la Corte Constitucional y podría inclinar a su favor la balanza en caso de que el Gobierno promueva una reforma de la Constitución para revivir la reelección presidencial.

A través de su cuenta de X, los comentarios del mandatario no se hicieron esperar y criticó fuertemente su elección, asegurando que no confía en él para que defienda la Constitución, además aseguró que la elección no tiene que ver con su Gobierno.

"Lo que ha sucedido respecto a la elección del magistrado Camargo, no tiene que ver con mi gobierno. No aposté a dominar la Corte, es imposible. Solo presenté dos ternas para que se eligiera en el senado 2 magistrados de 9 en total, la mayoría ternados por pasados gobiernos y cortes. Ese pasado contiene cuatro gobiernos del uribismo que pidieron controlar las cortes y la cúspide de la Justicia, y por eso se reeligieron solo ellos, y cerraron la reelección para los demás", escribió.

Y agregó: "No confió el que se silenció ante el fascismo, el que no protestó contra el asesinato de los jóvenes, ni en el gobierno Uribe, más de seis mil inocentes, ni ante el encarcelamiento de los 3.000 jóvenes por los fiscales de Duque, muchos de esos fiscales, entregados a las mafias. Que Camargo tenga su segunda oportunidad, el verá si la aprovecha en pos de un estado social de derecho y yo me equivoque".

Trino de Petro

Por otro lado, atribuyó la no elección de Balanta, según él porque es una mujer y negra: "bajo el infundio que era mía y me tomaba la corte", aseguró en su cuenta de X. Y defendió que se había inclinado por Balanta por "decente".

"Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena".

Trino de Petro sobre Patricia Balanta

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que los congresistas rechazaron la mejor hoja de vida. Además, acusó a los medios, las cortes y las redes de estigmatizar a Balanta.

"Hoy se eligió a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional; esto agitó un avispero político. Lo que queda claro es que las cortes, los medios y las redes tienen el poder en contra de la mejor hoja de vida para el tribunal constitucional", aseguró.

Benedetti agregó que lo ocurrido en el Senado fue un acto de discriminación: "sufrió por ser mujer, negra y venir de estrato bajo. Si hubiera sido blanca, de ojos azules, hubiera sido magistrada. Se inventaron que era la candidata de Petro cuando él no la ha visto dos veces en su vida".

Petro viajó la noche del martes a Tokio para una visita oficial a Japón que estará enfocada en fortalecer el comercio y las inversiones de ese país, así como en visitar la Expo de Osaka.