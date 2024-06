Petro responde a Santos: “Qué pena me da que expresidentes estén contra un acuerdo nacional”

El presidente Gustavo Petro visitó el municipio de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena, para entregar alrededor de 600 hectáreas de tierra a 87 familias campesinas de la región. En medio de su discurso, el mandatario se despachó contra el expresidente Juan Manuel Santos luego de que este último afirmara que convocar una Constituyente a través del Acuerdo de Paz del 2016 era un absurdo.

“Qué pena me da que expresidentes de la República se expresen públicamente contra la idea de hacer un acuerdo nacional cuando ellos mismos firmaron ese compromiso ante la humanidad”, respondió el presidente Gustavo Petro.

“El acuerdo nacional no es ir a un club a tomar whisky o a repartirse los recursos públicos para hacerse más ricos, el acuerdo nacional es entre toda la sociedad colombiana, incluidos esos expresidentes”, concluyó.

Asimismo, el mandatario cuestionó nuevamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y afirmó que dicha justicia no se está cumpliendo. “¿Por qué lo que se firmó ante la humanidad como declaración unilateral de Estado de que la Justicia Especial para la Paz sería el tribunal de cierre de toda la verdad judicial del conflicto que hemos vivido por décadas no se ha cumplido? ¿Por qué están evadiendo la verdad? ¿Por qué no se atreven a la confesión?", aseguró Petro.

En últimas, el presidente reiteró que lo único que serviría para transitar hacia una nueva era es el perdón social. “El perdón social solo lo pueden otorgar las víctimas, la sociedad, y, solo a través del perdón social, es que podemos reconciliarnos”, puntualizó.

Con todo esto, el presidente seguirá insistiendo en que es el Estado colombiano el que debe cumplir el Acuerdo de Paz a través de la reforma