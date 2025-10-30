Petro revela que avión presidencial no pudo cargar combustible en Cabo Verde por sanciones de EEUU

El presidente Gustavo Petro se encuentra actualmente en Arabia Saudita, sin embargo, en las últimas horas se conoció que el avión presidencial tuvo un problema para abastecerse de combustible durante el trayecto desde Bogotá.

Esto tendría que ver con los efectos de la inclusión del presidente Petro y su círculo cercano en la lista Clinton.

Petro se refirió al tema en las últimas horas y reveló que la Fuerza Aérea Colombiana contrató a una empresa estadounidense para el abastecimiento de combustible y por eso se presentaron las dificultades en Cabo Verde.

“Fue la empresa norteamericana con la que la FAC contrato toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir, y el lugar fue Cabo Verde, en el África”, dijo Petro.



Es por esta razón que el avión presidencial tuvo que abastecerse de combustible en España, Petro asegura que esto fue una humillación de Estados Unidos.

Avión presidencial Foto: Fuerza Aérea Colombiana

“Menos mal me pone la empresa gringa esta humillación, porque se romperá el contrato con ella. El mundo sabe que me persigue Trump, porque me opuse al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe y no porque llevaba cocaína o porque tenía sobrina y cuñada mafiosa, o tío o porque estaba en el cartel de Pablo Escobar con papá de amigo de los Ochoa y cosas de esas”, agregó Petro.

Justamente a Cabo Verde fue a donde llegó el empresario Alex Saab cuando fue capturado y entregado a Estados Unidos, donde enfrentaba cargos por corrupción, por sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.