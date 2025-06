Petro: "Si Senado avanza en lo aprobado en la Cámara, se levanta la consulta"

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro defendió la reforma laboral, habló del atentado al senador Miguel Uribe Turbay y anunció que, si el Senado avanza respecto a lo aprobado ya por consenso en la Cámara de Representantes, firmará la ley de reforma laboral y se levantará la consulta popular. Esto, después de conocerse el anuncio de la Registraduría, que dejó en manos de las altas cortes la discusión.

El mandatario también se refirió a un supuesto plan para asesinarlo. “Quieren que yo no investigue. Tengo el derecho de investigar quién quiere matarme y denunciarlo. Aquí actúo como víctima, y sí, lo digo: hay indicios no comprobados aún, que hemos entregado como información a la Fiscalía. Los asesinos quieren que nos matemos entre nosotros. Acaban de asesinar, usando a un niño, a un concejal en Antioquia: Juan Camilo Espinoza Vanegas, indígena en silla de ruedas de Aico, uno de los movimientos políticos que me apoyó.

Gustavo Petro en alocución. Anunció consulta popular por decreto Foto: Presidencia

Continuó hablando del senador Miguel Uribe Turbay: “Yo quiero que el senador Uribe se vuelva a abrazar con sus hijos, y quiero que el pueblo trabajador recupere sus derechos y se haga la consulta popular”.

Concluyó refiriéndose a la discusión que este martes se da en el Congreso: “Si el Senado avanza respecto a lo aprobado ya por consenso en la Cámara de Representantes, firmaré la ley de reforma laboral y se levanta la consulta”.