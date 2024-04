Petro sobre presunto ingreso de dinero a su campaña: “Se han inventado testigos de criptomoneda”

La campaña Petro presidente se ha ensombrecido por las múltiples investigaciones sobre presuntos dineros irregulares y no reportados ante el Consejo Nacional Electoral. Daily COP, una empresa que defraudó a miles de colombianos a través inversiones en criptomonedas, también habría hecho aportes, así lo denunció el abogado del empresario Omar Hernández Doux Ruisseau, quien está vinculado al caso.

El mandatario colombiano no se había referido a este tema, sin embargo, a través de su cuenta de X, aseguró que todo se trata de buscar una excusa para tumbarlo. “Se han inventado testigos de criptomonedas en hechos hasta risibles, como comprar una avioneta cuando no he comprado ni un carro, ni un metro cuadrado de tierra”.

Han sido 13 los y las periodistas agredidos en las marchas del uribismo en todo el país. Ni hablar de los gritos de muerte y las agresiones a quienes consideran "petristas".



Abrimos nuestra mano al acuerdo, permitimos su libre expresión, sin gases, ni ojos destruidos, dispuestos… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 23, 2024

El presunto dinero, según la defensa del empresario vinculado, fue pactado con la compra de un avión que se habría puesto al servicio del mandatario. Cabe mencionar que todo este escándalo y las investigaciones en torno a la campaña comenzaron tras las revelaciones de unos audios de Armando Benedetti, ahora embajador de Colombia ante la FAO, en los que amenazaba con revelar la existencia de supuestos dineros irregulares que ingresaron a la campaña.

Publicidad

El Consejo Nacional Electoral, que investiga los aportes de la campaña, decidió recepcionar los testimonios de Omar Hernández y Cristian Hernández, con el fin de conocer todo lo que tenga que ver con pagos y financiación de la campaña. Esta decisión se tomó al término de una reunión extraordinaria entre el magistrado Álvaro Prada y el magistrado Benjamín Ortiz.