Petro sugiere declarar emergencia para financiar obras en la vía al Llano

El presidente Gustavo Petro se refirió a la crisis que enfrenta la carretera Bogotá–Villavicencio, uno de los corredores más importantes del país, advirtiendo que el Gobierno no cuenta con los recursos para atender los daños ocasionados por los continuos deslizamientos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario señaló que la vía pasa por un terreno “geológicamente inestable” y criticó que, en el contrato de concesión, se excluyera al concesionario de los arreglos en los puntos más críticos de la carretera. Esa situación, dijo, trasladó toda la carga financiera de su sostenimiento al Estado.

Vía al Llano. Foto: Ministerio de Transporte

“Ya han visto cómo un exgobernador, con influencia en la oposición, se ha dedicado a ayudar a debilitar las finanzas públicas. No tenemos dinero hoy para arreglar la carretera al Llano, dado el éxito de la oposición en hundir la ley de financiamiento en el año 2024. Solo un procedimiento de emergencia podría ayudarnos a financiar las obras, y se necesitan para ya. Espero de la Corte su apoyo para superar el problema en este invierno”, escribió Petro.

Las declaraciones del presidente se producen en medio de un nuevo invierno que ya ha provocado cierres en este corredor estratégico. Cada vez que la vía queda bloqueada, se disparan los costos de transporte y los gremios económicos del Meta reportan pérdidas millonarias.



El sector hotelero y gastronómico es uno de los más golpeados. Según cálculos de empresarios locales, las ventas han caído hasta un 70 % debido a la drástica reducción de turistas y visitantes. Restaurantes, estaciones de servicio y comercios en general también han visto afectada su operación, lo que agrava la crisis económica de la región.