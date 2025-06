Pez león, depredador sin enemigo que amenaza arrecifes de Providencia: así lo combate la Armada

El pez león, una especie invasora en aguas de la isla de Providencia, en Colombia, puede desovar alrededor de dos millones de huevos al año; es decir, reproducirse de manera descontrolada, acabando rápidamente con el ecosistema marino local, ya que no tiene enemigos naturales. Este pez está en la cima de la cadena alimenticia, no hay nadie que le haga frente, excepto el humano.

Blu Radio acompañó a la estación de Guardacostas de San Andrés de la Armada y a LionFish Expedition hasta la isla de Providencia, a una expedición enfocada en la captura de este pez león, con el fin de verificar y analizar la presencia de esta especie en el ecosistema arrecifal de esta zona apartada del país.

“En esta oportunidad la hicimos en Providencia con participación de más de 20 personas, incluyendo la Fundación Lionfish, que es una fundación de San Andrés con el cual tenemos un convenio para atacar esta especie invasora que es producto de inmigraciones y que puede afectar el ambiente marino, afectando los bancos de peces y de otras especies aquí en el archipiélago”, indicó el contraalmirante Alfonso Córdoba García, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia.

En la inmersión a por lo menos 30 metros de profundidad se verificó tamaño, contenido estomacal y composición dietaria de decenas de estos peces, lo que le permite a los expertos dar cuenta de su impacto en la región. El pez león de mayor tamaño capturado por estos buzos fue de 44 centímetros.

Con el apoyo de biólogos marinos, esta jornada se llevó a cabo por primera vez en Providencia y Santa Catalina durante dos días y en total fueron capturados más de 70 de estos peces, completando más de mil peces capturados desde que inició este proyecto en 2022, liderado por el Comando Específico de San Andrés y Providencia.

“No tiene depredador por encima, o sea, él está en el top de la cadena alimenticia, entonces puede afectar los pequeños peces, como también pequeñas especies con tortugas pequeñas. Es un depredador nato que, entre comillas, podremos decir que vino migrando desde las aguas lejanas del oriente. Este tipo de eventos nosotros propendemos por hacerlo una bimensual. Es una especie que se reproduce muy rápidamente. Son millones de huevos que de pronto en etapa fértil una especie o una hembra puede colocar”, añadió el contraalmirante.

Publicidad

Esta labor no solo beneficia al ecosistema, sino que además aporta al desarrollo económico de las comunidades originarias de la isla, al convertirse en una oportunidad para que madres cabeza de hogar de la región elaboren accesorios a partir de las aletas de estos especímenes.

“Bueno, ahí entra la Fundación Lionfish. Se hacen ceviches con esa carne. Es que no es un pez venenoso. Cuando uno habla de que el pez león es una especie invasora, no queremos decir que es un pez venenoso, como un pez globo o algo por el estilo. Esas personas aprovechan ese pescado porque se convierte en pescado para hacer ceviches. Yo lo he probado también igualmente. Y con las escamas también hacen artesanías, aretes, collares, que también ellos venden a los turistas que llegan al archipiélago”, finalizó el contraalmirante Córdoba.