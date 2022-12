Piden a agencia que devuelva dinero de viaje a Europa; no van por temor al COVID-19

Verónica Ordoñez Padilla es una reconocida médica de Bucaramanga y quien programó su viaje, el próximo lunes, a Europa. Su mamá, una abuela de 86 años, la acompañaría en el tour.

Sin embargo, vive su propio drama por cuenta de la agencia de viajes que, según denuncia la médica, “no devuelve el dinero ni tampoco reprograma el viaje”.

“Desde el año pasado tomé el tour con Viajes Falabella, el cual está totalmente pagado, es hacia Italia, Francia y España, el viaje sale el 16 de marzo desde Bogotá hacia Madrid y el regreso sería el 02 de abril (…) Esto es algo particular, yo cómo voy a ir con mi mamá a donde está el brote”, dijo.

La médica y su mamá piden a la agencia de viajes que considere reprogramar el viaje tras la alerta mundial por cuenta del coronavirus que ya se convirtió en pandemia.

“Tenemos que ser preventivos, yo soy médico, no puedo arriesgar la salud de mi mamá y la mía, pero tampoco puedo perder mi dinero porque eso me costó 14 millones de pesos, lo único que pido es que suspendan el viaje mientras es seguro viajar a la zona”, añadió.

La médica fue enfática en decir que regresar al país, después de Europa, es un problema tras el anuncio del Ministerio de Salud de aislar a los viajeros de España, Italia, China y Francia.

“Qué pasa si no me dejan entrar a mi país, que yo tenga que suplir las consecuencias en dinero por el coronavirus, en Viajes Falabella les he dicho pero no responden, entonces yo soy la culpable, que reprogramen el viaje o devuelvan el dinero, nosotros no tenemos la culpa”, sostuvo.

La médica no descartó denunciar penalmente a la agencia para que le brinde una solución frente a la alerta mundial por coronavirus.

BLU Radio intentó comunicarse con Viajes Falabella a través de su línea telefónica y atención al cliente de WhatsApp. Sin embargo, no ha sido posible obtener una respuesta.

Escuche la entrevista completa:

