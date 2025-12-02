En vivo
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Piden frenar millonario giro a la Casa de la Moneda de Portugal por convenio de los pasaportes

Piden frenar millonario giro a la Casa de la Moneda de Portugal por convenio de los pasaportes

La Procuraduría radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una solicitud de medida cautelar al giro de los recursos tras el polémico convenio con el Gobierno para la futura producción y expedición de los pasaportes.

Fotos: Blu Radio y Meta IA
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

