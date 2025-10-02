En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Flotilla Gaza
Mundial Sub 20
Vive Claro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Piden suspender cobro de peajes en la vía al Llano

Piden suspender cobro de peajes en la vía al Llano

La petición argumenta que no es justo cobrar tarifas plenas en los peajes de la vía al Llano mientras persisten cierres, deslizamientos y riesgos para la seguridad vial.

Peajes vía al Llano
La vía al Llano es una de las más transitadas en temporada de vacaciones
Foto: Coviandina
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Jorge Alberto Godoy Lozano, abogado y exsecretario de transporte de Cundinamarca, radicó un derecho de petición ante el Ministerio de Transporte, la ANI y la concesionaria Coviandina S.A.S., en el que solicita la suspensión inmediata del cobro de peajes en la vía Bogotá–Villavicencio mientras se mantengan los deslizamientos, bloqueos y restricciones de movilidad.

Vea también:

  1. Viaa-Llano.jpg
    Vía al Llano
    Foto: Coviandina
    Nación

    Cámara de Comercio de San José alerta por crisis regional tras cierres en vía al Llano

Según Godoy, esta carretera es estratégica para el país, ya que conecta al centro con los Llanos Orientales, región clave para el abastecimiento agrícola y pecuario de Bogotá. No obstante, los cierres constantes han generado pérdidas económicas, incremento de la accidentalidad y malestar ciudadano.

No es justo que los usuarios paguen tarifas plenas de peaje cuando la vía presenta cierres y condiciones que ponen en riesgo la seguridad vial”, se lee en el derecho de petición.

El exsecretario recordó que el contrato de concesión obliga a la empresa Coviandina a garantizar el mantenimiento y la seguridad de la carretera, aunque más de 90 puntos críticos de inestabilidad geológica quedaron por fuera de la cobertura.

Entre las solicitudes, también pidió verificar si la concesionaria cumple con sus obligaciones contractuales, informar sobre medidas de alivio económico para transportadores y precisar el número de accidentes registrados en los últimos años en los municipios afectados.

La petición busca que el Gobierno nacional adopte medidas urgentes para garantizar condiciones justas a los usuarios de la vía al Llano.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Vía al Llano

Peajes

Publicidad

Publicidad

Publicidad