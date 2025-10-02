Piden suspender cobro de peajes en la vía al Llano

Jorge Alberto Godoy Lozano, abogado y exsecretario de transporte de Cundinamarca, radicó un derecho de petición ante el Ministerio de Transporte, la ANI y la concesionaria Coviandina S.A.S., en el que solicita la suspensión inmediata del cobro de peajes en la vía Bogotá–Villavicencio mientras se mantengan los deslizamientos, bloqueos y restricciones de movilidad.

Según Godoy, esta carretera es estratégica para el país, ya que conecta al centro con los Llanos Orientales, región clave para el abastecimiento agrícola y pecuario de Bogotá. No obstante, los cierres constantes han generado pérdidas económicas, incremento de la accidentalidad y malestar ciudadano.

“No es justo que los usuarios paguen tarifas plenas de peaje cuando la vía presenta cierres y condiciones que ponen en riesgo la seguridad vial”, se lee en el derecho de petición.

El exsecretario recordó que el contrato de concesión obliga a la empresa Coviandina a garantizar el mantenimiento y la seguridad de la carretera, aunque más de 90 puntos críticos de inestabilidad geológica quedaron por fuera de la cobertura.



Entre las solicitudes, también pidió verificar si la concesionaria cumple con sus obligaciones contractuales, informar sobre medidas de alivio económico para transportadores y precisar el número de accidentes registrados en los últimos años en los municipios afectados.

La petición busca que el Gobierno nacional adopte medidas urgentes para garantizar condiciones justas a los usuarios de la vía al Llano.