Piden suspensión de Alfredo Saade por presuntamente extralimitarse en tema de pasaportes

El lío de los pasaportes en el país ha ocasionado en las últimas semanas largas filas en las distintas sedes de Bogotá y también ha sido un dolor de cabeza para miles de personas que buscan renovar o sacar por primera vez este documento que resulta indispensable para salir de Colombia.

Por supuesto, las reacciones desde distintos sectores no se han hecho esperar, pues el abogado Leinder Molina Miranda presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra Alfredo Saade Vergel, actual jefe del Despacho Presidencial, por presunta extralimitación de funciones en el proceso de transición del modelo de expedición de pasaportes.

La queja solicita que se investigue formalmente al funcionario por haber asumido sin competencia legal un rol operativo y decisorio en un proceso que corresponde exclusivamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, y que se decrete su suspensión provisional del cargo mientras avanza la investigación disciplinaria.

Alfredo Saade: “Doy mi palabra de que el país no se quedará sin pasaportes” Foto: presidencia

Según el documento, desde su posesión el 26 de junio, Saade habría actuado como vocero y articulador del nuevo contrato con el Gobierno de Portugal, anunciado públicamente que la Imprenta Nacional asumiría la expedición de pasaportes a partir del 1 de septiembre.

No obstante, la Misma Cancillería ha advertido que no existe aún un convenio suscrito, que la Imprenta no tiene la capacidad técnica requerida y que el operador actual garantiza el servicio solo hasta el 31 de agosto.

La queja señala que Saade impartió instrucciones operativas a funcionarios de la Cancillería incluso para modificar el ritmo de asignación de citas, se arrogó funciones de supervisión contractual, y aseguró haber solicitado información financiera a la UIAF sobre personas involucradas en el proceso, sin contar con facultades legales para ello.

El denunciante solicita que se acumulen estos hechos a la investigación preliminar abierta por la Procuraduría contra Saade, y los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo y que se valore la aplicación de una medida cautelar de suspensión provisional.

En la queja disciplinaria se advierte que las conductas descritas podrían constituir faltas gravísimas a título de dolo por usurpación de funciones, intervención indebida en la contratación estatal, uso de información inexacta y afectación a la autonomía de órganos constitucionales.