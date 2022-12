Pidiendo libertad de Uribe, se han presentado 270 tutelas ante la Corte Suprema

Luego de que BLU Radio informara en primicia hace más de una semana que la Corte Suprema tenía en su poder más de 160 tutelas en contra de la decisión proferida por el magistrado César Reyes de dictar casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez, fuentes del alto tribunal le confirmaron a este medio que ya van más de 270 que tendrán que ser respondidas antes de 48 horas. Estas se dan en el marco de una ‘tutelatón’ promovida por ciudadanos afines al uribismo.

La Corte Suprema tiene un plazo de 48 horas para responder estas tutelas y podría ser fallada por cualquier juez en las próximas dos semanas.

Sin embargo, fuentes consultadas por BLU Radio señalan que la tutela no procede cuando, como en este caso, la defensa de Uribe no presentó el recurso de reposición tras la decisión de la Corte Suprema. Es decir, que no es el mecanismo viable para exigir la libertad del expresidente, quien es investigado por presunto fraude procesal.