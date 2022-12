Pizano y Neira realizaron documento de reclamo a Odebrecht, según nuevos audios

El diario El Espectador reveló nuevos audios de las grabaciones que el fallecido controller (auditor) de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano,"Necesitamos hacer un inventario de todo, fechas, pruebas,

aquello que no lo tenga simplemente ponemos no lo tengo, no tengo esta prueba, nos toca ponernos a mirar caso por caso", dice Neira en los audios, según transcripciones del periódico.

En estos diálogos queda en evidencia la manera cómo ambos construyeron un documento de reclamo a la multinacional Odebrecht con los hallazgos puestos en conocimiento por Jorge Pizano.Según informa el diario El Espectador,Néstor Humberto Martínez, y a otros altos ejecutivos, que pese a esto no denunciaron ante las autoridades las irregularidades en la firma de contratos.