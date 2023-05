Plan de Desarrollo Nacional afectaría la autonomía de alcaldías y gobernaciones: ProBogotá

ProBogotá encendió varias alarmas sobre el Plan Nacional de Desarrollo pues afectaría la autonomía de alcaldías y gobernaciones para definir qué se hace en su propio territorio y ahora tendrían que sujetarse a normas que se toman fuera de él.

Según la entidad esta clase de disposiciones sobre ordenamiento territorial deberían estar en una ley específica y no en un plan de desarrollo. Además, algunos artículos obligarían a las entidades públicas a contratar con las llamadas asociaciones de la economía popular y a darle prioridad a la contratación con comunidades de grupos étnicos por encima de la contratación general lo que, según ProBogotá, va en contra de la selección objetiva de los contratistas que ejecutan los recursos públicos.

Finalmente, hay una advertencia relacionada con la financiación que el gobierno nacional da los planes de infraestructura y transporte público de las ciudades pues ahora solamente se pagaría el 40% del proyecto hasta que las alcaldías o gobernaciones pongan en marcha el 60% de la flota del transporte público lo que desconoce la forma en que se vienen financiando estos proyectos y podría arriesgar nuevas inversiones.

Le puede interesar:

Publicidad

“Pediré que se retire ese artículo del debate”: mininterior designado sobre artículo de expropiación

Polémica ha causado un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que salió a la luz pública y que para la oposición es un mico, con el que se pretendía incluir una ley para realizar la “expropiación exprés”, sin embargo, el designado ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que pedirá este martes a los presidentes del Congreso retirar este artículo.

“Hay un artículo que lo afirma un grupo de parlamentarios y algunos funcionarios del Gobierno ayudaron a redactar, lo que habla ni más ni menos que de la expropiación, ese artículo no lo apoya el Gobierno. Óigase bien, ese artículo no lo apoya el Gobierno y no sólo no lo apoya, sino que como ministro pediré que se retire ese artículo del debate”, explico el nombrado ministro del Interior Luis Fernando Velasco.

Publicidad

Le puede interesar: