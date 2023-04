“Pediré que se retire ese artículo del debate”: mininterior designado sobre artículo de expropiación

Polémica ha causado un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que salió a la luz pública y que para la oposición es un mico, con el que se pretendía incluir una ley para realizar la “expropiación exprés”, sin embargo, el designado ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que pedirá este martes a los presidentes del Congreso retirar este artículo.

“Hay un artículo que lo afirma un grupo de parlamentarios y algunos funcionarios del Gobierno ayudaron a redactar, lo que habla ni más ni menos que de la expropiación, ese artículo no lo apoya el Gobierno. Óigase bien, ese artículo no lo apoya el Gobierno y no sólo no lo apoya, sino que como ministro pediré que se retire ese artículo del debate”, explico el nombrado ministro del Interior Luis Fernando Velasco.

De acuerdo con el texto que está en las plenarias de Senado y Cámara, la Agencia Nacional de Tierras podrá negociar directamente un predio y, si en 20 días no hay un acuerdo con el propietario, este se podrá declarar “de utilidad pública para la reforma rural integral”, lo que para algunos es una clara expropiación.

“Mi primera intervención en el Congreso en la plenaria sea no sólo para saludar a mis viejos compañeros del Senado y Cámara, sino para señalar con claridad que tenemos un presidente que honre su palabra. En campaña dijimos que este Gobierno no se metía a jugar con expropiaciones y no vamos a hacer eso. Ese artículo óigase bien, no es un artículo que apoye el Gobierno”, expresó el designado jefe de la cartera de la política.

Esta semana en las plenarias del congreso esta previsto que se debata el plan nacional de desarrollo el cual debe estar aprobado el 6 de mayo y tiene más de trecientos artículos los cuales son la ruta para los cuatro años de Gobierno.

