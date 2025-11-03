Plan retorno: medidas y restricciones en las vías nacionales por regreso del puente festivo

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, bajo la dirección de la brigadier general Susana Blanco, ha desplegado operativos y medidas especiales para gestionar el plan retorno de los viajeros que disfrutaron del puente festivo.

Desde las 5 de la mañana, el personal de la policía ya se encontraba ubicado en las vías para acompañar a los ciudadanos que inician su regreso a casa.

Aunque la general Blanco señaló durante la entrevista que, hasta el momento de la conversación, aún no se reportaba una alta movilidad en ningún tramo vial, hizo un llamado a la precaución debido a una novedad específica.

Estado actual de las vías

La principal afectación reportada en la mañana se localiza en la vía Girardot-Bogotá, donde se presenta paso a carril único. Esta restricción se debe al volcamiento de un vehículo tractocamión ocurrido desde las 3 de la mañana. Las autoridades se encuentran a la espera de la llegada de la grúa correspondiente para poder mover el vehículo y evitar que este corredor, conocido por su alta fluidez de vehículos, se vea afectado más tarde con el inicio masivo del plan retorno.



En cuanto a otros corredores viales nacionales, la general Blanco afirmó que los nueve corredores se encuentran en funcionamiento, aunque algunas afectaciones a la movilidad ya se deben a condiciones climáticas.



Operación especial en la vía al Llano

Uno de los corredores que históricamente presenta mayor acompañamiento es lavía al Llano. La general Blanco indicó que, si bien se ha incrementado el dispositivo de seguridad y acompañamiento con autoridades locales y de policía, la vía no presentaba mayor afectación al momento de la entrevista.

Para facilitar el ingreso de los viajeros, la vía al Llano (Villavicencio-Bogotá) contará con un reversible que inicia a partir de las 2 de la tarde y se extiende hasta las 10 de la noche, operando en sentido único Villavicencio a Bogotá.

Además, se confirmó una medida excepcional en este corredor: no se aplicará el pico y placa en la Vía Llano hacia Bogotá con el fin de mejorar la llegada de todos estos vehículos a la ciudad.



Pico y placa regional y horarios clave para ingresar a Bogotá

Se espera alta congestión en las entradas a Bogotá, especialmente en la Autopista Sur y la Calle 80. La Policía de Tránsito, desplegada junto a las autoridades locales en los nueve corredores viales, aplicará el Pico y Placa Regional.



La medida de restricción vehicular operará con los siguientes horarios

De 12:00 p.m. a 4:00 p.m.: Pueden ingresar los vehículos cuya placa termine en número par.

De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: Pueden ingresar los vehículos cuya placa termine en número impar.

Respecto a la restricción de motociclistas con parrillero vigente en vías principales de Bogotá, la general Blanco aclaró que esta es una medida de seguridad coordinada con la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Se aseguró que esta restricción no genera mayor novedad ni afectación en el ingreso de los viajeros que cumplan con los horarios establecidos para el Plan Retorno.

Escuche aquí la entrevista: